Пригожин проти міноборони Росії: у ГУР припустили, що "Вагнер" може не вижити після Бахмута
Джерело:"РБК-Україна"
Російської терористичної групи "Вагнер" взагалі може не залишитися після того, що відбувається навколо Бахмута. Тож, у конфлікті між Пригожиним міноборони Росії має явні переваги.
Заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький вважає, що глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, швидше за все, не зможе стати переможцем у конфлікті з міноборони Росії.
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Цей конфлікт триває. Хто вийде переможцем? Швидше за все, міністерство оборони та генштаб,
– заявив він.
Він нагадав, що відомство Шойгу різко обмежило постачання та боєприпаси для "вагнерівців". Пригожин має проблеми з набором особового складу.
Чи залишаться "вагнерівці" узагалі
До того ж він не виконав тієї обіцянки, яку давав: до вересня "взяти" Бахмут. Натомість Пригожин почав критикувати російську регулярну армію.
Але основне – чи взагалі залишиться ПВК Вагнер після того, що зараз відбувається навколо Бахмута? Вона втрачає свої основні сили, а їхні інтереси не обмежуються тільки Україною. Вони мають завдання в Сирії, в Африці, на Близькому Сході. Пригожин вже відверто визнає, що його просто зливають,
– додав Скібіцький.
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Актуально про роль ПВК "Вагнер" у боях за Бахмут
- Нещодавно стало відомо, що Пригожин просив Шойгу допомоги під Бахмутом. Оскільки, за словами керівника терористичного угрупування, ЗСУ мають намір розпочати широкомасштабний наступ і завдати флангових розсікаючих ударів з метою відрізати підрозділи ПВК Вагнер від основних сил збройних сил Росії.
- До слова, окупанти планують провести нову хвилю мобілізації: Кремль планує набрати ще 400 тисяч контрактників. Проте в Росії все ще ніяк не можуть розв'язати проблему нестачі обладнання та офіцерів.
- Кадрові проблеми Пригожин намагається приховувати та усілякими способами продовжує вербувати зеків, навіть ті, які фізично не можуть бути ефективними в бою через попередні травми.
- Зеків намагаються переконати у тому, що найкраще, що вони можуть зробити у цьому житті – це загинути за Росію. Їх у прямому сенсі відправляють у м'ясорубку.