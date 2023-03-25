Пригожин проти міноборони Росії: у ГУР припустили, що "Вагнер" може не вижити після Бахмута

Російської терористичної групи "Вагнер" взагалі може не залишитися після того, що відбувається навколо Бахмута. Тож, у конфлікті між Пригожиним міноборони Росії має явні переваги.

Заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький вважає, що глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, швидше за все, не зможе стати переможцем у конфлікті з міноборони Росії.

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Цей конфлікт триває. Хто вийде переможцем? Швидше за все, міністерство оборони та генштаб,

– заявив він.

Він нагадав, що відомство Шойгу різко обмежило постачання та боєприпаси для "вагнерівців". Пригожин має проблеми з набором особового складу.

Чи залишаться "вагнерівці" узагалі

До того ж він не виконав тієї обіцянки, яку давав: до вересня "взяти" Бахмут. Натомість Пригожин почав критикувати російську регулярну армію.

Але основне – чи взагалі залишиться ПВК Вагнер після того, що зараз відбувається навколо Бахмута? Вона втрачає свої основні сили, а їхні інтереси не обмежуються тільки Україною. Вони мають завдання в Сирії, в Африці, на Близькому Сході. Пригожин вже відверто визнає, що його просто зливають,

– додав Скібіцький.

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