Проголосували і за резолюцію США щодо війни в Україні: чим завершився конфлікт в ООН

24 лютого, до третіх роковин повномасштабного вторгнення, в ООН голосували за резолюцію з оцінкою цих подій. Трампістська Америка подала свою резолюцію, в якій не було слів про російську агресію. І виступала проти української резолюції.

Генасамблея ООН підтримала резолюцію про війну, яку ініціювали Україна та країни Європи. Утім, проголосувала і за документ США. 24 Канал зібрав деталі.

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Про що йшлося в резолюції США для ООН

Сполучені Штати ініціювали документ, в якому ішлося про як швидке закінчення конфлікту та "відновлення миру" між Україною та Росією.

Але в ООН документ відкоригували, оскільки в ньому не було згадок про російську агресію. Зокрема, слово "конфлікт" замінили фразою "російське вторгнення в Україну". Росія, звісно ж, проголосувала проти виправленої резолюції.

В ООН за оновлений документ проголосували 93 країни, 73 утрималися, 8 виступили проти. Цікаво, що США не підтримали свій же проєкт – бо він був відкоригований.

Ми не можемо проголосувати за ці поправки. Вони спрацюють як продовження війни, а не її кінець. (...) Ні ці поправки, ні резолюція, запропонована Україною, не зупинять вбивства. ООН має зупинити вбивства,

– сказала представниця США на засіданні Генасамблеї ООН Дороті Ші.

Вона сказала, що США прагнуть довгого миру, та закликала інші країни не голосувати за редагований текст резолюції. А ООН, на її думку, має повернутися до своєї основної місії – інтернаціональної безпеки та захисту.

Що пішло не так з резолюціями ООН щодо війни в Україні

ООН підготувала документ, пов'язаний з триріччям від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

США відмовилися бути співавторами проєкту цієї резолюції. Там створили власну, альтернативну резолюцію та прибрали звідти згадки про агресію Росії. Москва схвалила цей крок.

Вашингтон тиснув на Київ, аби той пом'якшив свою резолюцію. Але Зеленський відмовився.

Тоді США запрагли відкликати резолюцію ООН, де йдеться про агресію Росії. Журналісти Financial Times пояснили: США та Європа опинилися у відкритому протистоянні в ООН і G7 через питання відповідальності за війну в Україні. Європейські країни розцінили таку поведінку США як внесення розколу в євроатлантичну єдність.