США хочуть відкликати резолюцію ООН про агресію Росії: Європа проти, – FT

США вимагають відкликати резолюцію ООН, яка засуджує російську агресію, пропонуючи альтернативу, що прирівнює дії України та Росії. Європейські партнери виступають проти цієї зміни.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на джерела Financial Times. США та Європа опинилися у відкритому протистоянні в ООН і G7 щодо питання покладання вини за війну в Україні.

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США намагаються заблокувати резолюцію ООН, що засуджує Росію

Адміністрація Дональда Трампа намагається заблокувати резолюцію, яку Україна та ЄС підготували для голосування в ООН на підтримку засудження російської агресії. Вашингтон вимагає відкликати цей документ, натомість пропонуючи власну версію, що прирівнює дії України до дій Росії.

Нова резолюція, підготовлена Україною та Європейським Союзом, повинна була бути винесена на голосування в понеділок на Генеральній Асамблеї ООН.

Вона засуджує вторгнення Росії в Україну, яке триває з лютого 2022 року. Однак США, за інформацією двох чиновників, закликають до відкликання цієї резолюції, наполягаючи на зміні тексту, де йдеться про "трагічну втрату життів" на обох сторонах конфлікту.

Цей крок США стає частиною ширшої зміни позиції Вашингтона щодо конфлікту в Україні, яка викликає занепокоєння серед європейських партнерів. Дипломати ЄС зазначають, що таке формулювання є неприйнятним, оскільки воно намагається замовчати агресію Росії.

Водночас США та Європейський Союз продовжують боротьбу за свої погляди і в рамках G7. За період вихідних дипломатичні представники групи заможних країн не змогли домовитися про спільну заяву, яка мала б згадати "російську агресію" проти України.

Протистояння може дійти до Ради Безпеки ООН, де США, можливо, підтримають Росію і Китай проти європейської ініціативи на підтримку Києва.

Тим часом Кремль відкрито підтримує зміну підходу Вашингтона до Росії, заявивши, що "вітатиме" переосмислення причин конфлікту, сподіваючись, що це сприятиме його мирному врегулюванню.