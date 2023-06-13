На порозі збройного протистояння: у Пригожина конфлікт не лише з міноборони

Ватажок найманців ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин пішов на відкритий конфлікт з російським міністерством оборони. Які б не були наслідки, все це грає на руку Україні.

Про це 24 Каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, Пригожин конфліктує не лише з російським міноборони, а й з Кремлем – щонайменше з Адміністрацією Президента.

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Пригожин став популярніший за Путіна

Пригожу забороняють з’являтись на російському телебаченні, а ЗМІ висвітлювати його діяльність. Це питання, яке напряму курує Адміністрація. Він їздить по країні та зустрічається зі своїм активом. Це схоже на перевиборчі поїздки майбутнього конкурента Путіна.

"Пригожин порушив усіх можливі номенклатурні правила та почав конкурувати з самим Путіним. Нещодавно проводили дослідження топ-пошуків в мережі інтернет, яке демонструє, що росіяни удвічі частіше шукають прізвище Пригожина, ніж Путіна", – заявив Ейдман.

Вагнерівці або зникнуть, або підуть війною на міноборони

Він додав, що Росія перебуває на порозі військового конфлікту між ПВК "Вагнера" та міністерством оборони. З 1 липня "вагнерівці" стають поза законом, а міноборони зобов’язане забрати у них зброю, якщо вони офіційно не оформляться у міністерстві. Пригожин на це точно не піде

"Він навіть вербує представників інших "добровольчих формувань", які не хочуть підписувати контракт. У російського міноборони не залишиться іншого вибору, як застосувати збою проти нього та його людей", – наголосив політолог.

Якщо Пригожин відмовлятиметься від контрактів, то може повернутись до "бізнесу" в Африці, де вагнерівці були до початку вторгнення. Третій варіант – статус кво залишиться і це на руку Україні. Розлад всередині Росії лише наростатиме.

Що відомо про конфлікт Пригожина та міноборони Росії