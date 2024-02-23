Перші вбивства стартували: між ким в Росії розгорається новий конфлікт

Нині відстежується лінія конфлікту між російськими "воєнкорами", які бачать реальний стан війни Росії проти України на фронті, та російськими спецслужбами. До того ж в країні-агресорці могли відновити роботу підрозділу "СМЕРШ".

Про це 24 Каналу заявив майор ЗСУ Єгор Чечеринда, зауваживши, що це підрозділ, який діяв у часи Другої світової. Раніше про його відновлення заявляла російська влада.

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"Це був такий підрозділ – контррозвідка Радянського Союзу. Називався "Смерть шпигунам" – "СМЕРШ" розшифровувався. Вони там знищували й реальних, і здебільшого умовних шпигунів", – розповів майор ЗСУ.

Тоді люди після катувань підписували "зізнання", що вони нібито польські, німецькі або англійські шпигуни. Чечеринда припускає, що цей підрозділ уже дає перший результат. До слова, нещодавно застрелився російський пропагандист та окупант Андрєй Морозов. Він це зробив після того, як його змусили видалити з мережі інформацію про втрати росіян в Авдіївці.

Можливо, це було і вбивство "воєнкора", який там воював. Можливо, він був шпигуном. Я думаю, що ці смерті на лінії фронту будуть не поодинокими, оскільки "СМЕРШ" працює і він буде досягати своїх певних результатів,

– припустив майор ЗСУ.

Кремль тисне на росіян