Українська розвідка викрила страхи Шойгу, Герасімова та Пригожина

У ГУР прокоментували суперечки між Сергієм Шойгу, Валерієм Герасімовим та Євгенієм Пригожиним. Там розповіли, про що свідчать ці публічні сварки.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов відреагував на з'ясування відносин між російським міністром оборони, начальником Генштабу Росії та ватажком ПВК "Вагнера". Своїми думками щодо їхніх дій у публічному та медійному просторі він поділився в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що менше всього зараз хвилює Пригожина та його опонентів з Міноборони Росії

За словами Юсова, Герасімов, Пригожин та Шойгу не думають про демократичне майбутнє. Замість цього їх турбує власне майбутнє після Володимира Путіна та програшу Росії у розв'язаній нею ж війні проти України. Представник ГУР підкреслив, що ця геополітична поразка є неминучою.

Юсов дав зрозуміти, що ніхто з цієї трійці не бажає брати не себе відповідальність. Представник української розвідки вказав на початок пошуку винних у Росії. При цьому ніхто з цих одіозних осіб не бажає опинитися серед відповідальних.

От зараз Шойгу, Герасімов і Пригожин між собою визначають, а хто ж тоді буде винний,

– додав він.

Що відомо про конфлікт Пригожина з російською військовою елітою

Не так давно голова ПВК "Вагнера" розкритикував військово-політичне керівництво Росії, поскаржився на дефіцит снарядів та пригрозив вивести своїх бойовиків з-під Бахмута. Окрім цього він заявив, що саме місто нібито не має стратегічного значення.

Олександр Мусієнко в ексклюзивній розмові з 24 Каналом оцінив шанси Пригожина виступити проти диктатора Путіна. Також керівник Центру військово-правових досліджень відзначив, що "вагнерівці" підпорядковуються російському військовому командуванню

Ще з 24 Каналом стосовно Пригожина поспілкувався Юрій Федоров. Військовий експерт спрогнозував, які події відбудуться, якщо найманці Пригожина залишать Бахмут та підуть за наказом свого ватажка на Кремль.

До слова, Пригожин під час чергового випаду в бік керівництва Росії розкритикував "щасливого дідуся". Пізніше він заявив, що не мав на увазі Путіна. Замість прямого пояснення ватажок найманців запропонував обирати одного з трьох "кандидатів": Міхаїла Мізинцева, Наталію Хім та вищезгаданого Герасімова.