"Усі програють": у NYT пояснили наслідки конфлікту Трампа і Зеленського

Відносини Дональда Трампа та Володимира Зеленського напередодні виборів у США наближаються до точки розриву. Загострення конфлікту загрожує призупиненням військової допомоги для української армії.

Про це зазначає видання The New York Times.

Чим загрожує втрата американської підтримки?

Такий розкол становить серйозний ризик для адміністрації очільника Білого дому, але ще більший – для Києва. Найгіршим сценарієм аналітики називають рішення Міністерства оборони США повністю зупинити підтримку ЗСУ.

Втрата допомоги вдарить по українських військових саме тоді, коли вони демонструють високі результати на фронті. Крім того, це залишить міста беззахисними перед постійними ракетними та дроновими атаками росіян. Членкиня комітету з питань оборони Верховної Ради України Соломія Бобровська висловила занепокоєння, що Вашингтон може припинити постачання перехоплювачів "Patriot".

Це ситуація, в якій усі програють. Я думаю, це погано для Трампа. Очевидно, це погано для Зеленського. Це погано для європейців,

– зазначив колишній дипломат Європейського Союзу в Києві Балаж Ярабік.

Чи зможе Україна вистояти самостійно?

Після попередніх затримок із постачанням зброї Україна значно розширила власне оборонне виробництво. Це пом'якшило наслідки зменшення допомоги та дало президенту більше свободи у висловлюваннях. Колишній чиновник Міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге впевнений, що вплив Трампа через відмову в допомозі є дуже обмеженим. Експерт підкреслив, що поширена думка про неминучу поразку України без підтримки США не відповідає дійсності.

Старший директор європейської консалтингової компанії з питань політики "Rasmussen Global" Гаррі Неделку додав, що найближчі тижні покажуть реальний розвиток подій. За його словами, Трамп намагається знизити ціни на бензин, але стикається з критикою соратників, а з геополітичної точки зору його дії виглядають як удар у спину.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом сторонам вдається знаходити теми для змістовного діалогу, водночас Україна продовжує відстоювати власні інтереси.

Президент наголосив, що Київ прагне якнайшвидшого завершення війни та справедливого миру, однак, за його словами, Володимир Путін не демонструє справжньої готовності до переговорів і хоче продовжувати бойові дії.