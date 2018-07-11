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Конфлікт у центрі Одеси закінчився стріляниною

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Стрілянина у центрі Одеси
Стрілянина у центрі Одеси

Стріляниною закінчився конфлікт між 67-річним одеситом та працівником приватної охоронної фірми у Приморському районі Одеси.

Про це повідомили у Приморському відділені поліції міста Одеси.

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У поліції зазначили, що на лінію "102" звернувся 67-річний одесит, який повідомив, що став жертвою хуліганських дій.

одеса, поліція, стрілянина
Правоохоронці розслідують обставини стрілянини

Зазначається, що конфлікт стався між ним та групою чоловіків на вулиці Успенській. Один з опонентів заявника здійснив постріл з пістолета в його бік.

На місце події одразу було скеровано наряди поліції та слідчо-оперативну групу Приморського відділу поліції. Встановлено, що в одному з дворів на вулиці Успенській проводилися ремонтні роботи, через що заїзд з вулиці всередину двору було загороджено. Зі слів заявника, коли він намагався заїхати на автомобілі у той двір, де він власне проживає, йому на заваді стали працівники приватного охоронного агентства. Між чоловіками виник конфлікт, в ході якого охоронці пошкодили дзеркало автівки постраждалого. Крім того, один із них вистрілив із травматичного пістолета,
– йдеться у повідомленні.

одеса, стрілянина, поліція
Конфлікт стався між 67-річним одеситом та працівниками охоронної фірми

Відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 ККУ – Хуліганство. Вирішується питання про обрання охоронцю запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Дивіться відео: Одеські поліцейські розслідують обставини стрілянини

 

Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Новини Одеси Стрілянина в Одесі
Джерело: 24 Канал
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