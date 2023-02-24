Пригожина просто знищать: які зараз стосунки між Путіним і керівником ПВК "Вагнера"

Останнім часом суттєво загострилися конфлікти в оточенні Владіміра Путіна. Зокрема, Євгєній Пригожин системно скаржиться на російське міноборони.

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. Ватажок вагнерівців навіть показав трупи своїх найманців та поскаржився, що його бійцям бракує боєприпасів.

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Пригожин звинувачує командувача російськими окупантами в Україні Валєрія Герасимова та міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу у тому, що вони не хочуть ділитися зброєю з його підрозділом.

Стара тактика Путіна

За словами політолога, путінські посіпаки гризуться, як павуки у банці.

"Вболіваємо за всі команди у цій боротьбі. Чим більше буде сварок у Росії, тим краще для нас. Це розхитує владну вертикаль Путіна", – зазначив Загородній.

Політолог пояснив, що процеси, які зараз відбуваються в оточенні Путіна, є наслідком давньої тактики диктатора.

Тарас Загородній Політолог Путін постійно створює конфлікти між різними групами: одних підіймає, а інших опускає. Він робить це для того, аби ці групи не могли об'єднатися проти нього, а боролися один проти одного і за ресурс. Коли одна група підіймається трохи вище, і Путін розуміє, що її влади стає занадто багато, він їх починає "гасити".

Саме такі методи, за словами Загороднього, зараз застосовують щодо ПВК "Вагнера".

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"Пригожин – використаний контрацептив"

Спочатку вагнерівцям не дали зброю. Потім Сєргєй Шойгу взагалі запропонував створити власну приватну кампанію, а Путін погодився.

Пригожин вже – як використаний контрацептив. Він вже став не потрібен на певному етапі,

– зазначив політолог.

Він додав, що російський диктатор – майстер у таких справах. Однак проблема полягає у тому, що ця схема Путіна добре працює лише тоді, коли в країні немає екстремальної ситуації.

"Якби це було у мирний час, все було б нормально, вони б там змагалися і це не загрожувало б стабільності Путіна. Але зараз триває війна", – зауважив Загородній.

Боротьба за спадок Путіна

За словами політолога, всі путінські еліти вже розуміють, що на Росію очікує поразка у війні. Особливо очевидно це стало після блискучих операцій ЗСУ на Харківщині та Херсонщині.

Програш в Україні буде використовуватися для внутрішньополітичної боротьби у Росії за спадок Путіна. На кону – величезні гроші й влада,

– наголосив Загородній.

Такі елементи, як власник ПВК "Вагнера", можуть бути корисними на певному етапі. Однак після того, як вони виконали свою роль, російське керівництво прагнутиме їх позбутися.

"Знищити Пригожина і поставити на його місце іншу людину для ФСБ та міноборони з їхніми ресурсами взагалі не проблема. Адже фактично Пригожин – паразит на тілі російської держави", – зазначив політолог.

Яка доля чекає на ватажка ПВК "Вагнера"

За його словами, ватажок вагнерівців порушив негласний закон про монополію на насильство. Раніше у Росії ніхто не міг вчиняти насильство, окрім владних структур – ФСБ, міноборони, МВС.

А зараз Пригожин зайшов на багато полів. Йдеться і про поле міноборони, і того ж МВС. Адже він забирає ув'язнених з тюрем, а російська система з них годувалася,

– сказав Загородній.

За його словами, власник ПВК "Вагнера" опинився у дуже непростому становищі.

"Не виключено, що найближчим часом Пригожина просто знищать. Тому що він буде не потрібен", – сказав політолог.

Конфлікти у Росії: коротко