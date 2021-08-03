У Конго перекинувся човен: серед загиблих є 7 дітей
3 серпня 2021 , 10:58Читать новость на русском
Джерело:The Straits Times
На сході Демократичної Республіки Конго в озері перекинувся човен. Внаслідок трагедії потонуло 11 людей.
Деталі трагедії
Інцидент трапився на озера Танганьїка. Місцева влада повідомила про нього 2 серпня.
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Що відомо про жертв
Рятувальники витягли з води тіла:
- 4 жінок,
- 4 дівчаток,
- 3 хлопчиків,
На щастя, вижити вдалося 62 пасажирам човна. Загальна кількість людей на борту потерпілого судна невідома, проте повідомлень про зниклих безвісти не було.
Відомо, що моторний човен з пасажирами й товаром нещодавно залишив місто Увіра на північному кінці озера. На шляху в село Карамба судно вдарилося об скелю.
Останні інциденти у світі з водним транспортом
- Ізраїль звинуватив Іран в атаці на нафтовий танкер вночі проти 30 липня. Оператор судна заявив, що 2 людей, які були на борту, загинули. Напали на судно нібито за допомогою дронів-камікадзе.
- 18 липня на річці Десна у Чернігові моторний човен наїхав на чоловіка, який плавав поблизу. Гвинти судна відірвали постраждалому руку. Коли водій зрозумів, що вчинив, то просто втік з місця події.