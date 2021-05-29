У Конго розпочалося виверження ще одного вулкана: моторошне відео

У Конго у суботу, 29 травня, розпочалося виверження вулкана Мурарі. Це сталося через тиждень після трагічного виверження вулкана Ньїрагонго.
Мурарі розташоване поблизу міста Гома – воно опинилося в епіцентрі лиха під час вивердження Ньїрагонго. Місто та вулкан розділяють приблизно 25 кілометрів.
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Виверження Мурарі підтвердив офіційний представник уряду Патрік Муяя.
Відбулося виверження вулкана Мурарі недалеко від безлюдного району Вірунга,
– наголосив політик.
Вірунга – місцевий національний парк. Там мешкає чверть світової популяції гірських горил. Вони перебувають під загрозою зникнення.
Виверження Мурарі: дивіться відео
Виверження вулкана Ньїрагонго: головне
- Вулкан Ньїрагонго – один з найбільших вулканів світу.
- Його вивердження розпочалося 22 травня.
- Жертвами вулкана стали щонайменше 15 людей.
- Миротворці, які брали участь у рятувальних операціях, розповіли, що виверження Ньїрагонго було схоже на апокаліпсис.