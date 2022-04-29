Конгрес США готовий оперативно затвердити ініціативу Байдена про 33 мільярди доларів для України

Президент США Джозеф Байден ініціював виділення додаткових 33 мільярдів доларів допомоги для України. Конгрес готовий оперативно погодити цей запит.

Окрім цього, Конгрес підтримує притягнення російських посадовців і олігархів до відповідальності за розв'язану проти України війну. Про це розповіла спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

До теми Байден представить проєкт, який дозволить передати Україні активи російських олігархів

Конгрес готовий погодити виділення 33 мільярдів доларів для допомоги Україні

За словами Пелосі, Конгрес США наразі працює над розв'язанням багатьох важливих питань. Спікерка зауважила, що не має сумніву в тому, що ініціативу Байдена про 33 мільярди доларів для України затвердять.

Ми налаштовані дуже оптимістично, оскільки маємо потужну 2-партійну підтримку,

– зазначила Пелосі.

Вона підкреслила, що США готові виділяти допомогу в таких обсягах, які необхідні Україні, зокрема у сфері оборони, економіки та гуманітарних потреб. Спікерка зауважила, що минулого тижня мала зустріч із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, і ці питання активно обговорювали.

Цікаво У США з розгромним результатом підтримали ленд-ліз для України

США очікують долучення до процесу й інших країн

Прессекретарка Білого Дому Джейн Псакі розповіла, що не має інформації, як швидко Конгрес прийме рішення. Однак за її словами, це питання є невідкладним.

"Очевидно, ми працюватимемо над тим, щоб пришвидшити процес та надати допомогу українцям. Але для того, щоб і надалі допомагати їм, щоб вони мали необхідну зброю, необхідну їм артилерію, необхідне обладнання, безумовно, потрібно терміново рухатися вперед щодо цього фінансування", – зауважила прессекретарка.

Псакі додала, що США хочуть і надалі мати можливість допомагати Україні. Тож погодження виділення 33 мільярдів, ініційованих Байденом, просуватимуть якомога швидше.

Ми й надалі надаватимемо значну військову допомогу та допомогу в галузі безпеки. Але ми очікуємо, що інші країни також активізуються, оскільки це буде постійна робота, тривала війна,

– зазначила Псакі.

За її словами, потужна підтримка інших країн також необхідна Україні, аби перемогти країну-агресорку. Сполучені Штати – найбільший постачальник військової, гуманітарної та економічної допомоги. Однак країни світу теж вже роблять відповідні кроки. Зокрема, Німеччина, яка досі не надсилала в Україну військову допомогу, оголосила, що готова надати танки.

"Ряд інших країн оголосили про кроки щодо надання цілого ряду військової допомоги та зброї, яких вони ніколи раніше не надавали", – додала прессекретарка.

Вона підсумувала, що Байден дав чіткий меседж іншим країнам, щоб вони залишалися відданим цій постійній і довгостроковій підтримці українців.

Зауважте Не треба просто так говорити про ядерну зброю, – Байден різко висловився про провал Путіна

Байден ініціював виділення 33 мільярдів доларів для України: коротко

Байден 28 квітня виступив із заявою щодо підтримки України. Президент США наголосив, що світ бачить воєнні злочини Росії проти мирних українців.

Він також оголосив, що надсилає до Конгресу запит про додаткову допомогу для України. Вона необхідна для того, щоб не допустити перерв у постачанні зброї, зокрема артилерійських систем, які необхідні ЗСУ в боротьбі з окупаційними військами.

Також, за словами Байдена, потрібно продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу – їжу, медикаменти тощо.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що президент США хоче запросити у Конгресу на ці цілі 33 мільярди доларів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що США зробили дуже потужний крок, і він сподівається що Конгрес швидко погодить запит Байдена.

Варто подивитися – США мають важливі докази щодо російських військових