США можуть розглянути всі проєкти допомоги Україні та конфіскацію активів Росії одним пакетом

Міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що Конгрес США може розглянути конфіскацію російських активів та військову й фінансову допомогу Україні одним пакетом.

В ефірі телемарафону Денис Малюська заявив, що існує ймовірність, що всі проєкти допомоги Україні та конфіскацію активів країни-агресорки можуть розглянути одним пакетом. Про це пише 24 Канал.

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Розгляд і голосування можуть початися на наступному тижні

Малюська заявив, що конгресмени, сенатори та представники виконавчої влади "мають на порядку денному" законопроєкти щодо конфіскації російських активів. І вони можуть розглянути їх одним пакетом разом з військовою та фінансовою допомогою для України.

Вони підтвердили, що існує ймовірність того, що проєкти про військову та фінансову допомогу Україні, а також конфіскацію російських активів можуть рухатися одним пакетом,

– заявив він.

Він також не виключив, що розгляд і голосування можуть початися вже наступного тижня, якщо посадовці знайдуть компроміс по "технічних деталях".

За його словами, "на усіх напрямках, щодо яких ми просимо про допомогу, очікується швидкий рух".

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