США прийняли бюджет та уникли шатдауна, питання України ще на столі
Джерело:Білий дім
Конгрес США досяг угоди щодо фінансування роботи американського уряду у 2024 році. Джо Байден заявив, що тепер час діяти.
Президент США згадав й про свій додатковий запит. Останній містить понад 61 мільярд для України, а також допомогу для Ізраїлю, Тайваню, Індо-Тихоокеанського регіону.
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Що відомо про згоду в Конгресі
У зверненні президента США на сайті Білого дому мовиться, що двопартійний проєкт фінансування, який погодили в Конгресі, наближає США до того, щоб запобігти непотрібному призупиненню роботи уряду та захистити важливі національні пріоритети.
Передбачається, що бюджет, який передбачений проєктом фінансування, відповідає вимогам Білого дому.
Він (проєкт фінансування уряду – 24 Канал) відкидає серйозні скорочення програм, на які розраховують працьовиті сім'ї, і забезпечує шлях до ухвалення законопроєктів про фінансування на цілий рік, які відповідають інтересам американського народу та не містять будь-якої крайньої політики,
– заявив президент США.
Американський лідер подякував лідеру демократичної більшості в сенаті США Чаку Шумеру та його однопартійцеві Хакіму Джефрісу за їхнє лідерство у досягненні цієї структури.
"Тепер республіканці в Конгресі повинні виконувати свою роботу, припинити погрожувати закрити уряд і виконати свій основний обов'язок щодо фінансування важливих пріоритетів внутрішньої та національної безпеки, включаючи мій додатковий запит. Їм час діяти", – запевнив Байден.
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Що відомо про бюджет уряду США
- Видання Reuters, посилаючись на спікера Палати представників Конгресу Майка Джонсона, написало, що загальний бюджет уряду США на 2024 рік становитиме 1,6 трильйона доларів. З них 886 мільярдів доларів – скерують на витрати в оборонній сфері, 704 – на інші витрати.
- У грудні 2023 року президент США підписав закон про оборону США через законопроєкт про витрати на оборону. Там передбачено підвищення зарплати військовослужбовцям Сполучених Штатів на 5,2% та виділення 300 мільйонів доларів у рамках Ініціативи сприяння безпеці України.
- Варто додати, що у грудні 2023 року законопроєкт про надання допомоги не пройшов процедурного голосування в Сенаті США. Адже республіканці та демократи не могли досягти згоди щодо питання безпеки південного кордону США з Мексикою. Узгодити це питання мали під час канікул у січні 2024 року.