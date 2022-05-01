У Конгрес США внесли резолюцію про використання американської армії в Україні

США можуть відправити своїх військових на допомогу Збройним Силам України. Відповідну резолюцію 1 травня внесли до Конгресу.

Таку резолюцію вніс конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер. Він зазначив, що американських військових слід відправити в Україну, якщо президент Росії Володимир Путін посилить війну.

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У якому разі в Україну можуть відправити армію США

Документ передбачає дозвіл на використання військової сили для захисту союзників США у відповідь сценарію, за яким Росія використовує хімічну, біологічну або ядерну зброю проти України,

– мовиться у повідомленні.

Тобто, якщо таку резолюцію схвалять, то США відправлять в Україну свою армію тоді, коли Росія використає хімічну, біологічну або ядерну зброю.

Кінзінгер наголосив, що ця резолюція стала б червоною лінією для Кремля. Він зазначив, що США мають підтвердити, що підтримують людей, які прагнуть свободи й твердо протистоять авторитаризму. Вашингтон повинен вжити заходів, щоб зупинити вбивства та катування мирних українців.

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Зауважимо, ще перед початком повномасштабної війни НАТО та США казали, що не відправлять своїх військових воювати проти Росії в Україні.

Як США допомагають Україні

Ленд-ліз

Палата представників США 28 квітня одноголосно проголосувала за надання Україні ленд-лізу. Це дозволить нашим військовим швидко отримувати американську зброю. Адже процедура буде спрощеною. Невдовзі документ має підписати голова Білого дому Джо Байден.

Востаннє ленд-ліз застосовували ще під час Другої світової війни. Тоді Вашингтон надав зброю європейським країнам, які боролися з гітлерівською Німеччиною. В Офісі Президента зазначили, що зараз це рішення є дуже символічним. Адже показує цілому світу, де є добро, а де – зло.

33 мільярди доларів на зброю

Військовий аналітик Сергій Грабський розповів , що ЗСУ зможуть використати зброю, яку США нададуть по ленд-лізу, вже влітку. Він зазначив, що часові рамки залежать від того, як швидко наші військові навчаться користуватися цією технікою. Адже передати озброєння – швидкий процес.

Байден попросив у Конгресу виділити 33 мільярди доларів на допомогу для України. Американський президент наголосив, що це потрібно для того, аби не перервати постачання зброї. Також він підкреслив, що важливо надавати й гуманітарну допомогу, тобто ліки та їжу.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що за виділені Штатами гроші наша держава закупить найнеобхіднішу зброю, спорядження та обладнання.

До речі, Байден також хоче конфіскувати активи російських олігархів. Зокрема майно, які ті отримали злочинним шляхом. Політик пообіцяв надіслати в Конгрес пакет відповідних заходів. Важливо, що гроші від продажу цих активів спрямують на допомогу Україні.

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