Конгрес США остаточно схвалив оборонний бюджет зі 300 мільйонами для України

Палата представників США сьогодні, 14 грудня, схвалила Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні 886 мільярдів доларів на 2024 фіскальний рік.

Попередньо рішення погодив Конгрес. За оборонний бюджет США проголосували 310 членів нижньої палати Конгресу, проти були 118. Палата ухвалила закон більшістю у дві третини голосів.

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. Остаточна версія Акту про асигнування на національну оборону, яку узгодили палати Конгресу, не містить низки поправок, які ухвалили республіканці в Палаті представників проти, як вони кажуть, "лівацтва" в Пентагоні.

Водночас фінальна версія документа не містить обмежень на політику Пентагону стосовно абортів і заборони Пентагону фінансувати лікування працівників і військових, які стосуються гендерної дисфорії.

Але там усе ще є положення про продовження суперечливої програми стеження за іноземцями з боку Федерального бюро розслідувань до початку 2025 року.

Що з допомогою для України

The Hill вказує, що проєкт закону подовжує дію одного із заходів із надання допомоги Україні – Ініціативи зі сприяння безпеці України – до кінця 2026 року, виділяючи 300 мільйонів на програму у фінансовому році, що закінчується 30 вересня 2024 року, і в наступному.

Однак, Reuters пише, що "ця цифра мізерна порівняно з 61 мільярдом допомоги Україні, яку Байден попросив Конгрес схвалити, щоби допомогти Києву в боротьбі з російським вторгненням".

Далі закон має підписати Байден

Після схвалення в Сенаті закон передадуть на підпис до президента Джо Байдена, імовірно, він підпише його.

Кошти для підтримки України, закладені в оборонний бюджет США, – окремі від проєкту про додаткове фінансування на 111 мільярдів доларів, який застряг у Конгресі.

Конгрес усе ще не схвалив додаткову допомогу Україні