У Конгресі США та Єврокомісії вимагають негайно відновити роботу Starshield в Україні

У США та Європі відреагували на нові перебої в роботі супутникового зв'язку Starshield, який використовують українські військові. Від адміністрації Дональда Трампа та компанії SpaceX вимагають пояснень, а також термінового розв'язання проблеми.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Вашингтоні Алекс Рауфоглу.

Як відреагувала Єврокомісія?

Європейська комісія також закликала SpaceX терміново відновити повноцінну роботу Starshield в Україні.

Речник Єврокомісії Тома Реньє 12 листопада заявив, що повідомлення про нові перебої викликають серйозне занепокоєння.

Це не вперше, коли Україна стикається з перебоями в роботі Starshield. Ці повідомлення викликають глибоке занепокоєння і, якщо вони підтвердяться, є неприйнятними,

– наголосив він.

За словами Реньє, компанія SpaceX має забезпечити стабільне надання послуг Україні.

Послуги Starshield необхідно терміново відновити, щоб українські військові могли підтримувати зв'язок, захищати своїх громадян і обороняти свою територію,

– заявив речник Єврокомісії.

Що відомо про перебої в роботі Starshield?

Президент Володимир Зеленський 12 листопада повідомив, що українські військові вже кілька днів фіксують значні обмеження швидкості Starshield. За його словами, це ускладнює перехоплення російських реактивних безпілотників.

Подібні проблеми виникали й у жовтні. Тоді обмеження вплинули на роботу українських дронів, а 24 жовтня Зеленський повідомив про відновлення попередньої швидкості зв'язку.

Як раніше писав 24 Канал, контракт України на доступ до Starshield закінчується в середині 2027 року. Київ уже закликав США розпочати переговори щодо його продовження.