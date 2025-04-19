Однопартієць Трампа відвідав фронт та передав дуже особисте "вітання" Путіну

Серед конгресменів-однопартійців Дональда Трампа є чимало політиків, які підтримують Україну. Один з них навідався на фронт і підписав снаряд для російського диктатора.

Так, член Палати представників Брайан Фіцпатрік написав у соцмережі про свій візит на передову в Україні, передає 24 Канал.

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Політик розповів, що територія, де він перебував, раніше була лісом, який спалили росіяни.

Також він зазначив, що окупанти безладно знищують цивільні райони. "Вони завалюють вас тілами, артилерією без особливих роздумів", – додав республіканець.

Відомо, що один зі снарядів він підписав для Путіна. Також на боєприпасі видно напис "Мир через силу".

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Для мене було великою честю передати дуже "особисте" послання Володимиру Путіну сьогодні з передової лінії війни біля російського кордону,

– розказав Фіцпатрік

Він уточнив, що його "послання" очільнику Кремля було доставлено точно.

До слова, Брайан Фіцпатрік є одним із керівників Групи підтримки України в Конгресі.

Довідка: Група підтримки України в американському Конгресі була створена ще у 1997 році. Вона об'єднує демократів і республіканців у парламенті, які поділяють загальну стурбованість щодо побудови міцніших двосторонніх відносин між Києвом та Вашингтоном.