Конгресмени США прийшли з українськими прапорами і символікою на виступ Байдена
Конгресмени США прийшли на виступ Джо Байдена з українськими прапорами та символікою. Першу частину своєї щорічної промови "Про стан справ у країні" лідер Штатів присвятив Україні.
Чимало конгресменів обрали для виступу Байдена синьо-жовті аксесуари та вбрання. Інші – тримали у руках українські прапори, повідомляє 24 канал.
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Байден заявив, що Володимир Путін хотів забрати Україну, однак прорахувався. Хоробрість президента Володимира Зеленського та українського народу надихає увесь світ.
Президент США зауважив: Путін посилає танки, але він ніколи не завоює душі українців.
Ми продовжуватимемо допомагати українському народу, коли він захищає свою країну,
– заявив Байден.
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