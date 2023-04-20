Двоюрідний онук Джона Кеннеді як кулеметник допомагав звільняти Харківщину
Джерело:The Independent
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший відомий як племінник колишнього президента США Джона Кеннеді. Наступного року він хоче позмагатися за крісло глави держави від Демократичної партії. Разом з тим його син Коннор воював в Україні.
У середу, 19 квітня, Роберт Кеннеді анонсував, що йде в президенти США. Під час своєї промови він згадав про війну в Україні та свого сина, який звільняв Харківщину від російських окупантів у вересні 2022 року.
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"Військові США не просто так в Україні"
Власне, Роберт Кеннеді переконаний, що підтримка Америкою України не є даремною справою. За його словами, певні військові США, зокрема його син, воювали на стороні ЗСУ, адже на те були правильні причини.
Мій син Коннор – і я ним дуже пишаюся – вступив в Іноземний легіон і воював в Україні під час харківського контрнаступу як кулеметник у групі спецпризначення,
– констатував Кеннеді.
Окрім того, під час виголошування своєї промови потенційний глава США наголосив на тому, що зовсім не в національних інтересах Америки підштовхувати Росію до Китаю.
Водночас Вашингтон не має діяти так, аби сталася ядерна війна та цей конфлікт було заморожено на довгі роки.
Син Роберта Кеннеді у складі Іноземного легіону в Україні / Фото зі соцмереж
Зі слів Кеннеді зрозуміло, що він готовий відстоювати суб'єктність нашої держави та провадити таку політику, яка б не просто "виснажувала" ворожу армію, а справді наближала Збройні Сили до перемоги.
Новий контрнаступ не за горами
- Слід сказати, що Коннор Кеннеді уже не воює у складі Іноземного легіону та після того, як взяв участь в контрнаступі на Харківщину, пішов у відпуску. Разом з тим останніми тижнями все більше розмов про те, що ЗСУ підуть звільняти інші території нашої держави.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зазначав, що зараз українська армія накопичує зброю, тренується та планує свої дії для того, аби потенційна контратака пройшла якомога успішно.
- Власне, поки не дуже зрозуміло, де саме Збройні Сили будуть наступати. Про це, очевидно, знає лише Генштаб.