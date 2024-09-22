У Конотопі – приліт: туди росіяни запустили ракету

Пізно увечері на Сумщині пролунали вибухи. Окупанти вдарили по Конотопу.

Біля 21:30 на Сумщині оголосили повітряну тривогу. Як пояснили військові, над регіоном нависла загроза застосування ворогом авіаційних засобів ураження. На північно-східному напрямку була зафіксована активність тактичної авіації окупантів.

Дивіться також У Тернополі чули вибух: у місті частково зникло світло

Влучання у Конотопі

О 21:32 Повітряні сили повідомили про пуск КАБу на Сумщину, а близько 22:00 про проліт ракети над областю у південно-західному напрямку.

О 22:10 міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив про приліт.

Попередньо, внаслідок удару по Конотопу, поранених та загиблих немає, уточнив посадовець.

Наразі в Конотопському районі поки небо чисте,

– заявив Семеніхін о 22:38.

Нагадаємо, у ніч проти 12 вересня росіяни масовано атакували Конотоп "Шахедами". Противник вдарив по цивільній інфраструктурі міста. Було пошкоджено десятки багатоповерхівок, лікарню, навчальний заклад, автомобілі, гаражі та магазин. Постраждали десятки людей. Через обстріл у місті склалася критична ситуація з водопостачанням.