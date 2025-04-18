Біля Конотопу було чутно звук вибуху: частина Сумщини залишилася без світла

У Конотопі на Сумщині ввечері 18 квітня мешканці чули звук вибуху. Відомо, що неподалік міста був приліт.

Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Конотопа Артема Семехіна.

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Вибухи на Сумщині: що відомо

Близько 19:37 поблизу Конотопа пролунав вибух. О 19:34 в області оголосили повітряну тривогу. Вороже озброєння намагалося атакувати об'єкти в області. Ймовірно, окупанти запустили по області балістику, адже про таку загрозу повідомляли Повітряні Сили ЗСУ. Очільник Конотопа повідомив, що влучання сталося не в місті. Він також попередив про можливу повторну небезпеку.

Внаслідок ворожої атаки жертв та постраждалих не було.

Однак у сусідніх Кролевці, Шостці та в Сумах після обстрілу зникло електропостачання. У Шостці немає також водопостачання. Без світла загалом залишилися кілька населених пунктів на півночі Сумської області. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.

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Нагадаємо, уночі та рано вранці Сумщина перебувала під атакою російських дронів. Три влучання були зафіксовані на промисловому об'єкті. Відомо, що один чоловік загинув.