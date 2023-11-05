Консерви, сушене м'ясо та батончики: якою їжею слід запастися, щоб пережити блекаут

Росія не відмовилась від планів атакувати енергетичні об'єкти України. Саме тому людям радять, якими продуктами варто запастись, щоб мати їжу під час блекауту.

У Київській міській державній адміністрації розповіли, як підготуватися до можливих відключень світла, пов'язаних із ворожими обстрілами енергоструктури.

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Як приготуватись до відключення світла

Міська влада Києва радить людям зробити достатній запас води. Зокрема, на одну дорослу особу на добу треба 3 літри питної води, включно з рідиною, яка є в їжі, та 10 – 12 літрів – технічної води для гігієни й приготування їжі. Щоб людям було простіше, створили електронну карту бюветів.

Щодо їжі, то варто мати запаси продуктів, які не псуються, хоча б на 3 дні. Зокрема, радять запастись:

м'ясними, рибними та овочевими консервами;

сушеними та в'яленим м'ясом;

сублімованими продуктами (кашами, локшиною швидкого приготування, супами, які необхідно заливати окропом, або гречкою, яку можна заливати водою кімнатної температури);

хлібцями, печивом, сухарями;

сухофруктами, горішками;

шоколадом, цукерками;

енергетичними батончиками.

Окрім того, варто зарядити павербанки та портативні зарядні станції, запастись ліхтариками, лампами на батарейках або акумуляторах, свічками, сірниками, батарейками.

Також в аптечці мають бути ліки, вдома – FM-радіо на батарейках, туристичний пальник із газовим балоном чи на сухому спирті.

Подбайте про пожежну безпеку — доцільно придбати домашній вогнегасник і тримати його поблизу місць, де ви запалюєте свічки або користуєтесь пальником. Замініть у приміщеннях звичайні лампочки на LED-лампи. Це допоможе зменшити споживання електроенергії,

– порадили в КМДА.

Там додали, що зберегти тепло взимку допоможе утеплення житла. Зокрема, можна заклеїти вікна, перевірити зовнішню ізоляцію вікон, помістити алюфом між стіною та батареєю.