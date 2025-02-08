Вбив десятки українців у Грозі: у Росії помер капітан Константін Наґайко

Стало відомо про загибель чергового воєнного злочинця. У Росії до пекла вирушив капітан Константін Наґайко.

3 січня 2025 року Наґайко отримав множинні поранення внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя Івановскої області, де проходив військову службу, передає 24 Канал із посиланням на ГУР.

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Наґайко вмер

Після пережитого капітану проводили трепанацію черепа та інші хірургічні втручання. Однак вони не допомогли окупанту, і він вмер.

Нагадаємо, що Нагайко був командиром батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади 1 танкової армії західного воєнного округу збройних сил Росії.

Майбутній воєнний злочинець з'явився на світ 6 листопада 1995 року у місті Свободний Амурської області Росії. Він закінчив Санкт-Петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та Михайлівську військову артилерійську академію.

Російський капітат – учасник повномасштабної війни проти України. Він причетний до низки ударів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільних та військових об'єктах у Сумській та Харківських областях.

Встановлено, що саме підрозділ Константіна Нагайка завдав удару по кафе у селі Гроза на Харківщині в жовтні 2023 року. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед яких 8-річний хлопчик.