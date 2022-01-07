Токаєв заявляє, що "конституційний лад" відновили у всіх регіонах Казахстану

Касим-Жомарт Токаєв проаналізував результати проведення антитерористичної операції в Казахстані. Президент країни наголосив, що станом на ранок 7 січня місцева влада "контролює ситуацію в регіонах".

"Зачистки" триватимуть до повного знищення "бойовиків", – президент

Токаєв провів засідання контртерористичного штабу. Під час нього чиновники окреслили ситуацію у Казахстані.

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Сили правопорядку проводять напружену роботу. Конституційний порядок переважно відновлено в усіх регіонах країни. Місцеві органи контролюють ситуацію,

– заявив президент.

Однак він зауважив, що "терористи" досі застосовують зброю та завдають шкоди майну громадян.

"Тому контртерористичні акції слід продовжувати до повного знищення бойовиків", – запевнив Токаєв.

Глава держави дав низку доручень для подальшої стабілізації подій.

Що відбувається у Казахстані 7 січня

У країні тривають "зачистки" протестувальників. На вулицях Алмати все ще чуються звуки пострілів. Відомо, що військові затримали щонайменше 3 тисячі протестувальників. Крім того, у МВС Казахстану кажуть про "26 вбитих озброєних злочинців".

Головне про протести в країні

Ситуація в Казахстані загострилася 5 січня. Тоді між протестувальниками та силовиками виникли серйозні сутички. Активісти почали захоплювати адміністративні будівлі міста й підпалювати їх. На вулицях лунали вибухи й вирували пожежі.

Уночі в Алмати панувало мародерство. Люди трощили магазини, банки й торгові центри та виносили звідти усе, що хотіли.

На прохання Токаєва Росія та Білорусь відправили у Казахстан своїх "миротворців". У США сумніваються щодо законності такого кроку.

Дивіться відео про протести в Казахстані:

Приводом для протестів у Казахстані стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.

Повний текст публікації телеграм-каналу "Vласть о главном":

Касим-Жомарт Токаєв провів засідання контртерористичного штабу. На засіданні розглянули оперативну ситуацію в країні, обговорили ситуацію в регіонах та перебіг антитерористичної операції. Також він дав низку доручень для подальшої стабілізації ситуації у країні.

"Почалася операція антитерору. Сили правопорядку проводять напружену роботу. Конституційний порядок переважно відновлено в усіх регіонах країни. Місцеві органи контролюють ситуацію. Але терористи, як і раніше, застосовують зброю, завдають шкоди майну громадян. Тому контртерористичні акції слід продовжувати до знищення бойовиків", – заявив Токаєв.