Які послуги будуть надавати консульства чоловікам за кордоном після тимчасового обмеження
МЗС України ухвалило рішення тимчасово заборонити надання консульських послуг чоловікам за кордоном. Це пов'язано з необхідністю оновити процедуру надання послуг після ухвалення закону про мобілізацію.
Однак усе ж після рішення МЗС усе ж лишилися послуги, які консульство продовжить надавати. Які послуги надаватимуть консульства після тимчасового призупинення – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Що з послуг від консульств можуть отримати чоловіки за кордоном
Після рішення МЗС чоловіки призовного віку зможуть скористатись лише послугами, пов'язаними з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну.
Водночас у роз'ясненні Міністерство закордонних справ наголосило, що закон про зміни до мобілізації, який набуде чинності 18 травня 2024 року, передбачає, що після оновлення даних військового обліку в ТЦК громадянин України чоловічої статі у віці від 18 до 60 років із дійсними військово-обліковими документами матиме доступ до консульських послуг згідно з законодавством у повному обсязі.
Механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків 18 – 60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі визначається з-поміж доступних варіантів й узгоджується причетними державними органами. Щойно ця міжвідомча робота буде завершена, дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення,
– зазначили у МЗС.
Водночас тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Тому у разі потрапляння будь-якого громадянина України у надзвичайну ситуацію за кордоном (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо), співробітники консульської служби надаватимуть в межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі.
А які послуги тимчасово заборонили надавати чоловікам
- Після рішення МЗС консульствам тимчасово заборонили видавати чоловікам призовного віку за кордонами закордонних паспортів, або є продовжувати їх терміну дії та внесення до них змін. Також консульства не можуть виконувати доручення слідчих чи судових органів.
- Чоловіки також тимчасово не можуть укладати та розірвати шлюбу, встановлювати батьківство, опіку та піклування, реєстрацію актів цивільного стану. Також не можуть здійснювати нотаріальні дії, які надають консульства.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба 23 квітня зазначив, що перебування за кордоном не звільняє від обов'язків перед Батьківщиною в агресії проти ворога. Тому відповідне рішення, за словами міністра, має відновити справедливість щодо ставлення до чоловіків призовного віку як в Україні, так і за кордоном.