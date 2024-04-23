Консульства за кордоном призупинили надання послуг українцям призовного віку

За кордоном призупинили надавати послуги чоловікам призовного віку. У Міністерстві закордонних справ зробили заяву щодо цього та пояснили, що перебування за кордоном не звільняє від обов'язків перед Батьківщиною.

Відповідну заяву опублікував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він також пояснив, чому доручив обмежити роботу консульств.

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Заява МЗС щодо роботи консульств

Кулеба пояснив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Однак в умовах повномасштабної російської агресії пріоритетом є захист Батьківщини від ворога.

Міністр додав, що нині за кордоном перебуває багато чоловіків призовного віку, однак питання безпеки держави їх не хвилюють.

Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна,

– наголосив Кулеба.

Міністр наголосив, що обов'язок кожного громадянина – оновлювати свої документи у ТЦК. Він існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Кулеба додав, що багато чоловіків за кордоном вважають, що зможуть "пересидіти" війну, але водночас намагаються отримати послуги від держави.

Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно,

– заявив міністр.

Невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" та після набрання ним чинності.

За кордоном не видають готові документи

Зранку 23 квітня в українському консульстві у Польщі повідомили, що призупинили прийом документів для чоловіків призовного віку. Там наголосили, що наразі розробляють механізми, які будуть діяти відповідно до закону про мобілізацію та чекають вказівок від МЗС. Таку ж заяву зробили й в українському консульстві у Барселоні.

У Центрі обслуговування громадян "Паспортний сервіс" повідомили, що також призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Там пояснили, що сталося це через технічні причини. Видають документи лише дітям до 12 років, адже там відсутня біометрична верифікація.

Водночас подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі.