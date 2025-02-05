Чи веде Росія переговори зі США: у Путіна зробили нову заяву

Дональд Трамп наголосив, що його команда веде переговори як з Україною, так і Росією. За словами президента США, вони відбуваються добре. У Кремля відповіли, чи справді Москва і Вашингтон підтримують зв'язок.

В одній із останніх заяв Трамп зазначив, що у питанні врегулювання російсько-української війни досягнуто "великого прогресу", не вдаючись у подробиці, передає 24 Канал.

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Що кажуть у Путіна

Речник Кремля Дмітрій Пєсков підтвердив, що контакти Росії та США по лінії окремих відомств йдуть. Ба більше, останнім часом вони інтенсифікувалися. Втім, надати більших деталей він не може.

Також у коментарі пропагандистам Пєсков цинічно наголосив, що, мовляв, з огляду на ситуацію на фронті, відкритість до переговорів має насамперед демонструвати Київ.

Крім того, посіпака Путіна вкотре згадав за нібито "нелегітимність" Зеленського. Однак додав, що, попри, це Росія готова до переговорів із ним.