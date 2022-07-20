Контактна група з оборони України погодила новий транш на зброю для ЗСУ: підсумки "Рамштайн-4"

20 липня 2022 , 23:14
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Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС погодили новий транш зброї для ЗСУ. Цього разу техніки нададуть на кілька сотень мільйонів євро.

Відповідну заяву Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки зробив ввечері 20 липня. Це трапилось на 147 день війни, яку росія почала проти України. 

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Боррель назвав суму на зброю для ЗСУ

Жозеп Боррель заявив, що взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України на рівні міністрів.

Країни-члени ЄС погодилися мобілізувати 5-й транш військової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро для подальшої підтримки Збройних Сил України,
– заявив глава дипломатії Євросоюзу.  

Він додав, що ЄС залишається зосередженим і непохитним у своїй підтримці України разом із партнерами.

Резніков назвав підсумки "Рамштайн-4"

Олексій Резніков заявив, що відбулася 4 зустріч Контактної групи з питань оборони України, більш відомої як формат "Рамштайн". 

За домовленістю з колегами, тримаємо інтригу щодо левової частки діючих та нових пакетів допомоги, які включають постачання озброєнь, амуніції, тренування наших воїнів та багато іншого. Спочатку їх відчує ворог на полі бою,
– заявив міністр оборони України.  

Пояснив, що позитивним сигналом зустрічі є нові зобов'язання партнерів, які стосуються і суші, і моря, і неба.

Також міністр пригадав, що в черговому пакеті допомоги від США будуть 4 системи М142 HIMARS, які вже впливають на перебіг бойових дій. Про новий пакет допомоги мають оголосити наступного тижня. 

Окрім того, Олексій Резніков запевнив, що у своєму виступі наголосив на трьох пріоритетах України:

  • зміцнення mission oriented approach ("орієнтований на місію підхід") – Україна просить колег сконцентрувати зусилля на збільшенні спроможностей ЗСУ здійснити конкретні місії. Одна з них – розблокування наших портів та гаранутвання безпеки у західній частині Чорного моря;
  • систематизація роботи з обслуговування та ремонту іноземної техніки, яку ми отримуємо. Мовиться про сотні позицій, тому потрібна координація багатьох країн у юридичній, фінансовій, організаційній площині та на рівні виробничих потужностей;
  • активізація наших зусиль із забезпечення прозорості обліку та використання міжнародної військової допомоги. Зокрема, – пришвидшення процес впровадження "натівської" програми LOGFAS.

Олексій Резніков також пояснив, що країни не відчувають та не відчуватимуть жодної "втоми" від війни в Україні, адже розуміють, що на кону не Україна, а безпека всієї Європи. Також додав, що почув від колег про те, що:

  • світ бачить, як наші захисники й захисниці тримають лінію фронту завдовжки понад 2500 кілометрів – це як відстань від Варшави до Барселони. Усвідомлення України як щита Європи на сході пришвидшується. Загалом спільна позиція учасників "Рамштайну" – підтримувати Україну до перемоги;
  • час є дуже важливим. Резніков акцентував на це у своєму виступі, але ця теза вже існує в порядку денному тих, хто нас підтримує;
  • багато партнерів готові тренувати наших воїнів. Це можливість отримати якісний резерв, який опанує західні озброєння та техніку, а також створить умови для збільшення обсягу підтримки.

Коротко про "Рамштайн"

  • Контактну групу з питань оборони України ініціювали США. Перша зустріч країн відбулась на найбільшій повітряній базі Збройних сил США у Європі – Рамштайн.
  • Після цього вже відбулися чотири зустрічі країн. Відомо, що формат об'єднує вже 50 країн з усіх континентів, крім Антарктиди.
  • Політолог Микола Давидюк напередодні наголошував, що для того, щоб розраховувати на постачання набагато потужнішої зброї – треба трохи натиснути.

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Автор: Діана Квасневська