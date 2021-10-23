У контейнері з молочними продуктами: Саакашвілі записав відео про своє нібито викрадення

Михеіл Саакашвілі записав відео про те, що його нібито викрали й за цим стоять спецслужби невідомої йому країни. Зокрема кадри записані, ймовірно, в молоковозі дорогою з України в Грузію 28 вересня 2021 року.

Відповідне відео оприлюднив провладний телеканал "Імеді" 22 жовтня. Згодом прокуратура Грузії підтвердила, що ці кадри фігурують в кримінальній справі.

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Саакашвілі записав відео, де стверджує, що його викрали невідомі

Ймовірно оприлюднене відео було записане Міхеілом Саакашвілі 28 вересня в контейнері з молочними продуктами на судні "Вільнюс". Саме на ньому, як відомо, політик прибув з України в грузинський порт Поті.

Саакашвілі записував свої слова на телефон. Він сказав, що його викрали й це зробили спецслужби невідомої країни.

Це викрадення. Я не знаю, спецслужби якої країни сприяють цього викрадення. Я не знаю, куди мене везуть, але відео залишилося зі мною, мабуть, пропустили,

– заявив Саакашвілі.

Канал стверджує, що Саакашвілі готував це інсценування на той випадок, якщо потрапити в Грузію йому все ж не вдасться.

Видання "Новини Грузія" написало, що прем'єр країни Іраклій Гарібашвілі припустив, що політик записував відео нетверезим: "Очевидно, що він не тверезий. Він марить, розповідає про якісь спецслужби. Уявіть, в яких ілюзіях живе людина".

Натомість адвокат Саакашвілі Бека Басилая у коментарі "Грузія Онлайн" стверджує, що поява відео з телефона Саакашвілі на "Імеді" означає, що кадри туди передала прокуратура, при цьому не підтвердивши і не заперечивши, що відео справжнє. Адвокат запевнив, що "оприлюднили інформацію, публікація якої є злочином".

Я не підтверджую справжність цього відео, але головне те, що мені вчора (мовиться про 21 жовтня – 24 канал) передали повні матеріали щодо перетину кордону. І згідно з ними, інформація, вилучена з телефонів Саакашвілі, не є відкритою і долученою до справи,

– заявив адвокат.

Він припустив, що прокуратура дала каналу матеріали, які не долучені до справи. Басилая запевнив, що "надання телебаченню інформації, отриманої з особистого телефона Саакашвілі є злочином. Ні в кого не повинно бути доступу до цього відео".

Видання "Новини Грузія" написало, що за фактом оприлюднення відео Служба держінспектора Грузії почала вивчати законність отримання та оприлюднення відео за участю Саакашвілі. Прокуратура Грузії підтвердила, що ці кадри фігурують в матеріалах кримінальної справи, і вони були надані всім учасникам процесу. Там заявили, що саме "доступ до широкого спектра матеріалів кримінальної справи збільшує ризик несанкціонованого використання інформації, що містить чужі персональні дані, не уповноваженими особами і ущемляє права суб'єкта даних".

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