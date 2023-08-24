Подекуди наближаємось до другої лінії оборони, – Маляр про просування ЗСУ на Півдні

Наступальна операція Збройних Сил України на Півдні триває. Хоч бої є справді нелегкими, адже ворог добре озброєний та окопаний, нашим військовим вдається просуватись вперед.

Попри те, що в окупантів потужна лінія оборони, їм не вдається ані просуватись, ані реалізовувати інші свої плани. Детальніше ситуацію на Півдні 24 Каналу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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ЗСУ проривають оборону ворога

У Генштабі повідомили, що у напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області Сили оборони України мають успіх. Зокрема вони закріплюються на досягнутих рубежах.

"На Півдні триває наступальна операція на декількох напрямках. Результат очевидний: ми просуваємось, ворог – ні. Наші Збройні Сили серйозно зменшують оборонний потенціал ворога", – зазначила Ганна Маляр.

Водночас окупанти намагаються посилити другу та третю лінії оборони. Вони начебто створюють залізобетонні конструкції, хочуть додатково окопатися.

Це не така лінія оборони, як показують у фільмах. Все відбувається ділянками. І на певних ділянках пройдена перша лінія. Подекуди наближаємось до другої лінії оборони й справді, ворог укріплений,

– пояснила заступниця міністра оборони.

Ключове завдання ЗСУ – звільнити усі окуповані території України. Це очевидні речі, тож їх розуміють росіяни. Тому всі тимчасово загарбані землі ворог потужно укріплював.

Наступ – це не кіно

Бої на Півдні є досить важкими, однак ЗСУ вдається ефективно знищувати оборонні можливості російських окупантів. При цьому не потрібно очікувати швидких результатів, адже ЗСУ зіштовхуються із сильним ворогом та платять дуже велику ціну на нові просування.

Це потужний двобій, не варто ворога недооцінювати. Вони добре озброєні, мають перевагу в авіації. Але при цьому їм не вдається реалізовувати їхні плани, а нам вдається,

– підсумувала Маляр.

Наступ полягає в тому, що ЗСУ просувається. А ось завданням росіян є за будь-яку ціну цей наступ зупинити. Водночас цей супротив нашим захисникам вдається долати.

Ганна Маляр про успіхи ЗСУ на Півдні: дивіться відео

Яка ситуація на інших ділянках фронту