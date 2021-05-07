"Контрабандист", в якого відібрали громадянство, подав до суду на Зеленського, РНБО і СБУ

Підприємець Олександр Єрімічук звернувся до суду з проханням скасувати санкції проти нього. Під них він потрапив через можливу причетність до контрабанди.

Єрімічук звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який має повноваження переглядати укази президента.

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"Контрабандист" просить скасувати указ Зеленського

Відповідачем вказаний Володимир Зеленський, третіми особами – Рада нацбезпеки й оборони та Служба безпеки України.

У своєму позові бізнесмен зазначив прохання – визнати протиправним та скасувати указ президента №140/2021 від 3 квітня. Цим указом Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо "топ-10 української контрабанди".

Верховний Суд призначив склад суду, який слухатиме справу. Наразі в ній ще немає рішень.

До слова, Олександр Єрімічук є керівником декількох підприємств у Чернівцях, які займаються будівництвом і торгівлею або ж робили це раніше.

Санкції проти контрабандистів: коротко