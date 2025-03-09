Перші добровольці за контрактом 18 – 24 склали присягу: де служитимуть

В Україні потроху реалізується проєкт щодо укладання контрактів у війську для молоді. Перші добровольці уже склали присягу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська.

Дивіться також Бюджети 3 років війни: як Україна розпорядилася трильйонами гривень через Prozorro – аналіз

Де служитимуть хлопці, які склали присягу за контрактом 18 – 24

У Сухопутних військах назвали бригаду та показали фото.

Перші військовослужбовці за контрактом "18 – 24" склали присягу у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс". Тепер вони – частина однієї з найпотужніших бригад Сухопутних військ,

– мовиться в повідомленні.

Складання присяги в "Едельвейсі" / Фото з телеграм-каналу Сухопутних військ

Цікаво! Добровольці хочуть бути переважно снайперами або розвідниками. Про це розповів начальник Центру комплектування та рекрутингу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ Віктор Самохін.

Подати заявки в бригаду "Едельвейс" можна через Центр рекрутингу Сухопутних військ, за телефоном +380 800 503 696, у застосунку Резерв+ та на сайті 18-24.army.gov.ua.

Також ми писали, скільки виплат за цим контрактом отримали добровольці та куди витратять кошти.