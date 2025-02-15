Це несправедливо, – Аліна Михайлова пояснила, що не так з контрактами для 18 – 24-річних

Днями Міноборони презентувало контракти для молоді, які включають додаткові фінансові стимули та пільги. Аліна Михайлова гостро розкритикувала таку ідею

Про це військова та керівниця медичної служби "Ульф" першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла розповіла у коментарі 24 Каналу.

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Чому Михайлова вважає спецконтракти для молоді несправедливими

За словами Михайлової, такі контракти є несправедливими щодо тих, хто уже служить у війську. Військова зазначає, що і вона, і її побратими не мають жодних ілюзій щодо демобілізації. Але нові контракти створюють прецеденти – хтось іде служити на чіткий термін, а хтось уже й не вірить у демобілізацію.

У мене немає ніяких фінансових питань. Я все ще хочу, щоб мені сказали, коли мене відпустять, коли я зможу піти з армії. Зараз виходить так, що всі бійці, які прийшли до цього ("контрактів 18 – 24" – 24 Канал) – вони просто такий собі використаний матеріал. Потрібна свіжа кров і її заманюють таким чином, абсолютно нечесним. З моральної точки зору це абсолютно негарно,

– наголошує Михайлова.

Бойова медикиня зазначає, що вона долучилася до війська у віці 21 року, а її наречений Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло – ще не маючи 18 років. І вони обоє були добровольцями близько 8 років, без жодних виплат і державних гарантій.

"Ми йшли за ідею, тому що цього потребувала наша держава. А якщо зараз молодь потрібно ось таким чином змушувати йти та захищати свою країну, – то у нас є великі проблеми з молоддю та взагалі патріотичним вихованням", – зазначає Михайлова.

Нагадаємо, що мобілізація до 25 років в Україні не здійснюється. Такі особи можуть бути залучені до війська лише добровільно.

Як зазначає військовослужбовиця, мобілізація в Україні провалена, зокрема, через відсутність реформи ТЦК та корупцію у ВЛК. Вона переконана, що потрібен комплексний підхід для того, аби покращити кадрову ситуацію в армії.