Заявок багато, проте угоди підписують не всі: Паліса назвав число укладених "контрактів 18– 24"

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що заявок на проходження військової служби за "контрактом 18 – 24" надійшло "надзвичайно багато". Однак фактично було укладено лише близько 500 угод.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Павла Паліси в інтерв'ю Bihus.Info.

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Що сказав Павло Паліса про "контракти 18 – 24"

Павло Паліса наголосив, що над ініціативою "контракти 18 – 24" для залучення молодів до лав Збройних Сил працювало багато людей. Військовий зазначив, що стосовно кількості людей, які уклали угоди із ЗСУ від початку дії цього контракту, він не зможе сказати точну цифру з пам'яті.

Насправді мені б хотілося, щоб цифра була більшою. Там щось, можливо, до 500 осіб, якось так. Хоча заявок було надзвичайно багато,

– сказав Паліса.

Заступник керівника ОП додав, що багато потенційних контрактників не досягли етапу підписання, і це потребує ретельного вивчення причин. Тобто спочатку людина може погодитися підписати контракт, а потім передумує.

"Ми обов’язково досліджуємо причини, які впливали на те, що людина на словах погодилася, але до підписання не дійшло. Власне, десь батьки впливають. Десь подумали, скоро буде "мир – дружба – помідори", і не треба. Різні причини є, ми досліджуємо ці питання, аналізуємо, щоб зробити висновок і десь, де потрібно, допиляти щось", – пояснив військовий.

Журналісти Bihus.Info також додали, що 1 500 людей ще перебувають на етапі підписання контракту.

Що відомо про "контракт 18 – 24"