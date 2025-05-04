BBC назвало кількість нових рекрутів за контрактом 18 – 24

В Україні з лютого 2025 року діє спеціальний контракт, який має на меті мотивувати молодь до 25 років вступити до війська. Цією опцією вже скористалися кілька сотень юнаків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.

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Які результати показує контракт 18 – 24

Джерела видання у Генштабі розповіли, що станом на середину квітня долучитися до ЗСУ за контрактом 18 – 24 зголосилося близько чотирьох сотень рекрутів.

Спочатку для юнаків на вибір були доступні лише шість бригад. У Генштабі кажуть, що за перші кілька місяців приблизно чверть охочих обрали для себе 72 механізовану бригаду імені Чорних Запорожців.

Для когось працює сарафанне радіо, хтось про нас багато чув,

– пояснює такий вибір пресофіцер.