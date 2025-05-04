BBC назвало кількість нових рекрутів за контрактом 18 – 24
- З лютого 2025 року в Україні діє контракт для молоді до 25 років, що мотивує її вступати до війська.
- Станом на середину квітня, близько чотирьох сотень рекрутів зголосилося долучитися до ЗСУ, з яких чверть обрали 72 механізовану бригаду.
В Україні з лютого 2025 року діє спеціальний контракт, який має на меті мотивувати молодь до 25 років вступити до війська. Цією опцією вже скористалися кілька сотень юнаків.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.
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Які результати показує контракт 18 – 24
Джерела видання у Генштабі розповіли, що станом на середину квітня долучитися до ЗСУ за контрактом 18 – 24 зголосилося близько чотирьох сотень рекрутів.
Спочатку для юнаків на вибір були доступні лише шість бригад. У Генштабі кажуть, що за перші кілька місяців приблизно чверть охочих обрали для себе 72 механізовану бригаду імені Чорних Запорожців.
Для когось працює сарафанне радіо, хтось про нас багато чув,
– пояснює такий вибір пресофіцер.
Наприкінці березня до бригад, які можна обрати в рамках контракту 18 – 24, додали ще десять. Наразі ж у рекрутів є змога стати частиною 24 різних бригад.
"Тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ та Сил безпілотних систем", – пояснили в Міноборони.