До проєкту "Контракт 18 – 24" внесли зміни: про що йдеться
- Кабінет міністрів України розширив проєкт "Контракт 18 – 24" на Національну гвардію та Державну прикордонну службу, а також спростив процедуру підписання контракту.
- Проєкт гарантує одноразову виплату в 1 мільйон гривень, "нульову" іпотеку, безкоштовне навчання, медзабезпечення, виїзд за кордон після року служби та звільнення від мобілізації на 12 місяців після контракту.
Кабінет міністрів України розширив дію проєкту "Контракт 18 – 24", який передбачає одноразову виплату в 1 мільйон гривень, на Національну гвардію та Державну прикордонну службу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.
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Що змінилося в проєкті "Контракт 18 – 24"
В Міноборони заявили, що Кабмін спростив процедури підписання контракту. Зазначається, що тепер українців очікує менше бюрократії та більше швидкості – тобто контракт можна укласти без зайвих бар'єрів.
Також було окремо врегульовано порядок затвердження посад для добровольців віком 18 – 24 років:
- у ЗСУ – Генеральним штабом;
- у НГУ – Головним управлінням Нацгвардії за погодженням з Генштабом;
- у ДПСУ – Адміністрацією прикордонників також за погодженням з Генштабом.
Варто зазначити, що проєкт "Контракт 18 – 24" гарантує 1 000 000 гривень, з яких 200 тисяч добровольці отримують одразу, а решту – протягом служби. Також щомісячне забезпечення становить до 120 тисяч гривень.
Створюємо більше можливостей для тих, хто готовий добровільно долучитися до оборони України і будувати своє майбутнє,
– наголосили в Міноборони.
Проєкт також передбачає:
- "нульову" іпотеку;
- безкоштовне навчання і медзабезпечення (включно з зубним протезуванням);
- виїзд за кордон після року служби;
- звільнення від мобілізації на 12 місяців після контракту.
Цей контракт укладається на 1 рік і включає:
- базову загальновійськову підготовку;
- фахову спеціалізацію;
- адаптацію в підрозділі.
До слова, раніше стало відомо, що військовослужбовці 18 – 24 років, які підписали контракти, зможуть здобувати вищу освіту, не перериваючи службу. Міністерство оборони розробило відповідні зміни до Положення про проходження військової служби.