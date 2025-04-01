До проєкту "Контракт 18 – 24" внесли зміни: про що йдеться

Кабінет міністрів України розширив дію проєкту "Контракт 18 – 24", який передбачає одноразову виплату в 1 мільйон гривень, на Національну гвардію та Державну прикордонну службу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Що змінилося в проєкті "Контракт 18 – 24"

В Міноборони заявили, що Кабмін спростив процедури підписання контракту. Зазначається, що тепер українців очікує менше бюрократії та більше швидкості – тобто контракт можна укласти без зайвих бар'єрів.

Також було окремо врегульовано порядок затвердження посад для добровольців віком 18 – 24 років:

у ЗСУ – Генеральним штабом;

у НГУ – Головним управлінням Нацгвардії за погодженням з Генштабом;

у ДПСУ – Адміністрацією прикордонників також за погодженням з Генштабом.

Варто зазначити, що проєкт "Контракт 18 – 24" гарантує 1 000 000 гривень, з яких 200 тисяч добровольці отримують одразу, а решту – протягом служби. Також щомісячне забезпечення становить до 120 тисяч гривень.

Створюємо більше можливостей для тих, хто готовий добровільно долучитися до оборони України і будувати своє майбутнє,

– наголосили в Міноборони.

Проєкт також передбачає:

"нульову" іпотеку;

безкоштовне навчання і медзабезпечення (включно з зубним протезуванням);

виїзд за кордон після року служби;

звільнення від мобілізації на 12 місяців після контракту.

Цей контракт укладається на 1 рік і включає:

базову загальновійськову підготовку;

фахову спеціалізацію;

адаптацію в підрозділі.

До слова, раніше стало відомо, що військовослужбовці 18 – 24 років, які підписали контракти, зможуть здобувати вищу освіту, не перериваючи службу. Міністерство оборони розробило відповідні зміни до Положення про проходження військової служби.