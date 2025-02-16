Виключно бойові посади: які умови контракту 18 – 24

Міноборони 11 лютого офіційно розпочало проєкт "Контракт 18 – 24". Йдеться про ініціативу для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони.

"Контракт 18 – 24" передбачає лише бойові посади. Які саме умови, – повідомляє 24 Канал.

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Умови контракту 18 – 24

Поки проєкт залучення молоді до війська на контрактній основі є новим, він діє ще не у всіх підрозділах Сил оборони. Так, Генштаб ЗСУ визначив 6 бригад, до яких можуть долучитися добровольці від 18 до 24 років:

72-та окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;

95-та окрема десантно-штурмова бригада;

38-ма окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ;

28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;

10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс";

92-га окрема штурмова бригада імені Івана Сірка.

Зауважимо, що 24 Канал звернувся до всіх цих бригад. Нові контракти поки не коментують. Втім, відомо, що вже є чимало охочих, які висловили бажання долучитися до цих підрозділів і підписати відповідні контракти.

Загалом чоловіки та жінки від 18 до 24 років, які хочуть підписати однорічний контракт, можуть обрати конкретну посаду. Однак, їхній перелік обмежений. Речник Міноборони заявив, що йдеться виключно про бойові посади.

Це посади бойові, посади, які передбачають ризик. Це посади стрільця, старшого стрільця, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник,

– розповів Дмитро Лазуткін.

Також в оборонному відомстві зазначили, що можуть відмовити охочим підписати контракт, якщо вони не підходять за станом здоров'я, мають залежності від шкідливих речовин тощо. Тобто потенційним новобранцям необхідно готуватися до ретельних перевірок на ВЛК.

До речі, Лазуткін наголосив, що добровольці, які підпишуть спеціальний контракт, будуть гідно підготовлені. Зокрема, передбачено 45 днів базової підготовки, 14 – фахової (можливо й більше, залежно від того, яку посаду обійматиме доброволець). Також 14 днів для адаптації у бригаді.

Зауважимо, що мобілізацію до 25 років не запроваджували.