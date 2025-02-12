Добровольці 18 – 24 років, які вже у війську: чи вони можуть перейти на новий контракт
- Кабмін затвердив однорічні контракти для добровольців віком 18 – 24 років з можливістю отримати 2 мільйони гривень за рік.
- Перейти на нові контракти молодь від 18 до 24, яка долучилася до війська до набуття чинності цієї постанови, не може.
11 лютого Кабмін затвердив порядок однорічних контрактів для добровольців віком від 18 до 24 років. За рік такі військові мають можливість отримати 2 мільйони гривень.
У Міноборони відповіли, чи можуть добровольці, які вже у війську та перебувають у вказаній віковій категорії перейти на новий контракт. Також там уточнили, чи мають таку ж можливість люди, які долучилися до ЗСУ у віці – 18 – 24 років, а зараз, наприклад, їм вже 25, передає 24 Канал із посиланням на ефір телемарафону.
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Що сказали у Міноборони
Речник оборонного відомства Дмитро Лазуткін зауважив, що у цьому питання багато залежить від того, який контракт вони підписували у свій час. Тому тут потрібна юридична експертиза. Однак у постанові Кабміну не передбачено, що 18 – 24-річні хлопці, які вже воюють, можуть підписати нові контракти.
Для такої категорії передбачена одноразова грошова винагорода у розмірі 1 мільйона гривень. Умова для її отримання – безпосередня участь у бойових діях упродовж шести місяців і брак кримінальних, адміністративних і дисциплінарних порушень.
До слова, новий контракт пропонує фінансову винагороду, соціальні гарантії, іпотеку під 0% річних, компенсацію оренди житла, медичне забезпечення, стоматологію та зубопротезування. Крім того, чоловіки у віці від 18 до 24 років, які підпишуть цей контракт, отримають можливість виїхати за кордон після одного року служби.