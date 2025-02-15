Контракт для 18 – 24-річних: Зеленський відповів, як на нього відреагували на Заході

В Україні планують запровадити однорічні контракти для молоді 18 – 24 років. Президент Зеленський розповів, як на цю ініціативу відреагували союзники.

Кабмін затвердив однорічні контракти для добровольців віком 18 – 24 років. Вони передбачають фінансову винагороду, соціальні гарантії і навіть можливість виїхати за кордон після одного року служби, передає 24 Канал із посиланням на пресконференцію Зеленського за підсумками зустрічі у Мюнхені.

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Що кажуть на Заході

За словами Зеленського, на Заході з розумінням сприйняли запровадження в Україні контрактів для молоді. Зокрема, американці, адже у них вся армія контрактна.

Всі почали розуміти, що з'явився контракт. Це дуже правильний крок з нашого боку. Як-то кажуть, коли не "бусифікація". Дуже серйозна історія, коли пропонується контракт молодим людям,

– зазначив президент.

Нагадаємо, що партнери неодноразово закликали Україну знизити призовний вік. Передусім, ці заклики лунали від США, причому як за правління Байдена, так і при Трампі. У Білому домі вважають, що саме призовний вік – головна причина дефіциту людських ресурсів на фронті. Втім, у Києві переконані, що основне питання не в кількості мобілізованих, а в підтримці нашої країни західними союзниками.