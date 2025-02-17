Контракти 18 – 24: на кого вони спрямовані

Контракт 18 – 24 анонсували на початку 2025 року, а 11 лютого Міністерство оборони представило, як він виглядатиме. На кого насамперед спрямована ця ініціатива.

Новий контракт 18 – 24 передбачає суттєві фінансові вигоди новобранцям вказаної вікової групи. Про це повідомляє 24 Канал.

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На кого спрямований контракт 18 – 24

Так званий "Контракт 18 – 24" пропонує фінансові та інші переваги громадян вказаного віку, які підпишуть контракт на службу у ЗСУ на 1 рік. Через рік контракт можна розірвати і навіть виїхати за кордон. Втім, проходити службу можна буде виключно на бойових посадах.

Партнери України говорять про можливу необхідність знизити мобілізаційний вік до 18 років. Україна на мобілізацію з 18 років йти відмовляється і цей контракт може стати альтернативою.

Якщо брати будь-яку вікову групу, у тому числі з 18 – 24, то її можна поділити на 4 категорії:

ті, хто хоче служити;

ті, хто вагається;

ті, хто не хоче служити;

ті, хто не може служити.

Перша категорія – добровольці. Люди, які разом з ветеранами АТО та ООС сформували кістяк нової української армії після початку повномасштабного вторгнення. Добровольці все ще є і якщо вони долучаються до війська зараз – ймовірно, були фактори, котрі не дозволяли зробити їм це раніше.

Нові контракти спрямові саме на другу категорію осіб. Їм дають додаткову мотивацію таки долучитися до війська.