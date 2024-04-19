Росія хоче набрати 300 тисяч контрактників для війни: наскільки це реально

Росія має намір збільшити свою армію на 300 тисяч осіб, набираючи на місяць 30 тисяч контрактників. Це свідчить про серйозні труднощі, пов’язані із величезними втратами на фронті.

Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп розповів 24 Каналу, що набирати 30 тисяч контрактників на місяць – надто амбітне завдання. Реальні цифри можуть бути значно нижчими, адже щоб збільшити армію на 300 тисяч, потрібно набрати більше, ніж зазнані втрати за період від початку війни, а це може бути і 400 тисяч людей.

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Заманюють великими сумами

За словами Шарпа, у багатьох регіонах Росії довели подорожні за підписання контракту суми до мільйона рублів, що приблизно складає 11 тисяч доларів. Суми серйозні і свідчать про те, що в росіян почалися певні труднощі із набором контрактників, яких не було минулого року.

Після українського наступу російські військові зазнавали великих втрат. Зараз росіяни самі почали наступ, який триває й досі і супроводжується дуже тяжкими втратами. Якщо їх не компенсувати, то дуже швидко видихнешся. Але мені складно припустити, як вони наберуть 350 – 400 тисяч людей добровільно, заманюючи їх серйозними сумами,

– зазначив військовий.

Він додав, що виплата розкладається між мінобороною Росії, яка платить мало, а далі платять обласна та міська влада.

Щоб уникнути серйозного струсу

Якщо росіяни відчують, що контрактників категорично не вистачає навіть за підвищення грошових ставок, то згадають про мобілізацію. І також згадають про неї, якщо вважатимуть, що можна збільшенням чисельності армії досягти серйозних успіхів на фронті.

Фінансовий стимул головний, проте навряд чи в них є високий шанс набрати 300 тисяч без мобілізації. А мобілізація – дуже непопулярний крок, який одразу ж призводить до занепокоєнь у суспільстві: хтось намагається бігти за кордон, хтось – сховатися. Це стосується, зокрема, людей, які перебувають на важливих робочих місцях. Загалом, це серйозний струс, якого намагаються уникнути,

– сказав Давид Шарп.

Він підсумував, що збільшення російської армії на 300 тисяч могло б дати їм можливість розмірковувати про амбітні завдання, але за умови, якщо погіршиться економічна ситуація в Росії. Тоді фінансовий чинник із залучення на фронт може стати ще більш превалюючим.

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