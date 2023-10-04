Буде один пріоритетний напрямок, – Світан проаналізував перспективи осіннього наступу

Погіршення погодних умов вплине на подальший рух українського контрнаступу. Однак він не припиниться.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що в осінньо-зимовий період на деяких напрямках фронту знизиться інтенсивність дій.

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На всіх напрямках проводилась робота протягом 4 місяців

Він зазначив, що до початку наступальних операцій командування визначає 2 – 3 напрямки, які розробляються. Але потім залишається один – основний, а решту переводять у так званий "сплячий режим".

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Це відбувається для того, щоб сконцентрувати зусилля на головному напрямку, який є перспективний протягом року,

– пояснив Світан.

Під час контрнаступу ЗСУ теж були визначенні 3 напрямки:

Оріхівський;

Великоновосілківський (Времіївський виступ);

Бахмутський.

"По всіх трьох напрямках проводилась робота протягом 4 місяців. І з них буде один пріоритетний напрямок. А інші – "заморожені", – відзначив полковник ЗСУ в запасі.

Времіївський виступ після вирівнювання по рівню Урожайного, Новомайорського та Новодонецького буде переводитись в режим активної оборони.

На Бахмутському напрямку – в самому Бахмуті та в його районі можна рухатись також і взимку, проте цей напрямок також "консервується" на осінньо-зимовий період.

Українське командування обрало один основний напрямок, де також можуть відбуватися бойові дії попри погодні умови, – Оріхівській.

Як будуть відбуватися бойові дії в осінньо-зимовий період: дивіться відео

Мають гарні рокадні дороги

Зараз там буде зосереджуватись достатня кількість сил та засобів. І там ЗСУ саме в осінній період можна просуватись, адже росіяни будуть там мати великі проблеми з логістикою, що ускладнить постачання ресурсів.

Водночас у ЗСУ таких проблем не буде, тому що вони мають гарні рокадні дороги (розташовані паралельно лінії фронту – 24 Канал). Завдяки цьому дуже легко можуть перекидати техніку.

"В період дощів Сили оборони можуть рухатись у бік Півдня, а саме Азовського узбережжя. Головне, щоб вистачило сил та засобів. Крім того, успіх залежатиме від кількості резервів, які збереглись для виконання наступальних дій", – підкреслив Роман Світан.

Контрнаступ ЗСУ триває

Погодні умови, на думку глави ГУР Кирила Буданова, не встануть на заваді просуванню українських сил. Хоча й холодна та вогка погода, а також бруд через дощі та вологу, значно ускладнюють виконання бойових завдань.

Водночас Президент України Володимир Зеленський пояснив, у чому полягає складність контрнаступу, який триває вже 4 місяці. Насамперед за цей час військові значно втомились. Проте вмотивованість бійців перемогти дозволяє їм рухатися далі.

Проте незабаром на Сили оборони чекає ще одне випробування – зима. Однак наші захисники повинні витримати важкі умови ведення війни та залишити за собою ініціативу на полі бою.

Крім того, Зеленський звернув увагу на те, що сповільнює рух українських сил нестача озброєння, а також створенні ворогом мінні поля.