Буде один пріоритетний напрямок, – Світан проаналізував перспективи осіннього наступу
Погіршення погодних умов вплине на подальший рух українського контрнаступу. Однак він не припиниться.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що в осінньо-зимовий період на деяких напрямках фронту знизиться інтенсивність дій.
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На всіх напрямках проводилась робота протягом 4 місяців
Він зазначив, що до початку наступальних операцій командування визначає 2 – 3 напрямки, які розробляються. Але потім залишається один – основний, а решту переводять у так званий "сплячий режим".Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.
Це відбувається для того, щоб сконцентрувати зусилля на головному напрямку, який є перспективний протягом року,
– пояснив Світан.
Під час контрнаступу ЗСУ теж були визначенні 3 напрямки:
- Оріхівський;
- Великоновосілківський (Времіївський виступ);
- Бахмутський.
"По всіх трьох напрямках проводилась робота протягом 4 місяців. І з них буде один пріоритетний напрямок. А інші – "заморожені", – відзначив полковник ЗСУ в запасі.
Времіївський виступ після вирівнювання по рівню Урожайного, Новомайорського та Новодонецького буде переводитись в режим активної оборони.
На Бахмутському напрямку – в самому Бахмуті та в його районі можна рухатись також і взимку, проте цей напрямок також "консервується" на осінньо-зимовий період.
Українське командування обрало один основний напрямок, де також можуть відбуватися бойові дії попри погодні умови, – Оріхівській.
Як будуть відбуватися бойові дії в осінньо-зимовий період: дивіться відео
Мають гарні рокадні дороги
Зараз там буде зосереджуватись достатня кількість сил та засобів. І там ЗСУ саме в осінній період можна просуватись, адже росіяни будуть там мати великі проблеми з логістикою, що ускладнить постачання ресурсів.
Водночас у ЗСУ таких проблем не буде, тому що вони мають гарні рокадні дороги (розташовані паралельно лінії фронту – 24 Канал). Завдяки цьому дуже легко можуть перекидати техніку.
"В період дощів Сили оборони можуть рухатись у бік Півдня, а саме Азовського узбережжя. Головне, щоб вистачило сил та засобів. Крім того, успіх залежатиме від кількості резервів, які збереглись для виконання наступальних дій", – підкреслив Роман Світан.Зверніть увагу! Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що погода дозволить продовжити український контрнаступ, яке триватиме ще півтора – два місяці. Далі погодні умови мають значно погіршиться. А тому Сполученні Штати покладаються на те, що за цей час ЗСУ зможуть отримати значні успіхи на полі бою.
Контрнаступ ЗСУ триває
- Погодні умови, на думку глави ГУР Кирила Буданова, не встануть на заваді просуванню українських сил. Хоча й холодна та вогка погода, а також бруд через дощі та вологу, значно ускладнюють виконання бойових завдань.
- Водночас Президент України Володимир Зеленський пояснив, у чому полягає складність контрнаступу, який триває вже 4 місяці. Насамперед за цей час військові значно втомились. Проте вмотивованість бійців перемогти дозволяє їм рухатися далі.
- Проте незабаром на Сили оборони чекає ще одне випробування – зима. Однак наші захисники повинні витримати важкі умови ведення війни та залишити за собою ініціативу на полі бою.
- Крім того, Зеленський звернув увагу на те, що сповільнює рух українських сил нестача озброєння, а також створенні ворогом мінні поля.