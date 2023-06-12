У контрбатарейній боротьбі Україна – номер 1 у світі, – Череватий
На сьогодні Україна номер 1 у світі у плані контрбатарейної боротьби. Наші захисники переважають російського ворога в артилерії.
Українські військові максимально витискають з окупантів усе. Про це повідомив речник Східного управління військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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У контрбатарейній боротьбі Україна – номер 1 у світі
За словами Череватого, у плані контрбатарейної боротьби наші захисники зараз номер 1 у світі. Тому що, маючи і переважаючи в артилерійському плані ворога, це шанс, щоб зберегти свою артилерію.
Це була потужна контрбатарейна боротьба. Тому наші воїни, використовуючи засоби розвідки та західну техніку, максимально витискають з них усе. І роблять все, щоб наша контрбатарейна боротьба була максимально ефективною,
– наголосив Череватий.
На Херсонщині – контрбатарейна боротьба
- Раніше повідомлялося, що українські військові успішно б'ють по окупантах на лівобережжі Херсонщини та Кінбурнській косі. Контрбатарейна боротьба дає хороші результати.
- Зачистка в контрбатарейній боротьбі – це стандартна робота військової розвідки. Вона заходить на 15 – 30 кілометрів і коригує вогонь батареї – одне з головних завдань. Також це може бути дорозвідка, підготовка плацдармів.
- Таким чином, Збройні Сили щодня відпрацьовують по позиціях росіян, військових складах та центрах прийняття рішень на лівобережній частині Херсонської області.