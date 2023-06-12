У контрбатарейній боротьбі Україна – номер 1 у світі, – Череватий

На сьогодні Україна номер 1 у світі у плані контрбатарейної боротьби. Наші захисники переважають російського ворога в артилерії.

Українські військові максимально витискають з окупантів усе. Про це повідомив речник Східного управління військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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У контрбатарейній боротьбі Україна – номер 1 у світі

За словами Череватого, у плані контрбатарейної боротьби наші захисники зараз номер 1 у світі. Тому що, маючи і переважаючи в артилерійському плані ворога, це шанс, щоб зберегти свою артилерію.

Це була потужна контрбатарейна боротьба. Тому наші воїни, використовуючи засоби розвідки та західну техніку, максимально витискають з них усе. І роблять все, щоб наша контрбатарейна боротьба була максимально ефективною,

– наголосив Череватий.

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