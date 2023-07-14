На це скаржився генерал Попов: військовий назвав 2 складові успішної контрбатарейної боротьби
Українські військові за останні кілька місяців значно покращили ефективність контрбатарейної боротьби. Це приносить свої результати – успіх визнають навіть російські генерали.
Про це 24 Каналу розповів Євген Ієвлєв – боєць ЗСУ. Він назвав дві головні складові, завдяки яким українським військовим вдається досягнути чималого успіху.
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Українська розвідка працює потужно
Нещодавно у російській армії відбулись зміни. Валерій Герасимов звільнив генерала-майора Івана Попова, який керує 58-ою армією. Причиною відставки стало звітування про успішну українську контрбатарейну боротьбу.
Він скаржився, що його підрозділам на Запорізькому напрямку бракує станції артилерійської розвідки та загалом ефективної роботи їхньої артилерії. А натомість росіяни зазнають втрат від української артилерії.
У світі побутує міф про круту розвідку Росії, ФСБ, я можу запевнити, що наша розвідка працює в 300 разів краще, ніж їхня. Розвідка знаходить їхні установки, і за півтора місяця наша арта дуже прорідила артилерію ворога,
– наголосив Євген Ієвлєв.
Тим паче українським воїнам є з чого стріляти, хоч запаси боєприпасів є очевидно меншими. Втім окупанти не шкодують своїх снарядів і стріляють куди-будь.
Головні складові успіху
За останній тиждень щільність обстрілів зі сторони росіян справді впала. На це вплинули два головні фактори:
- якісна робота українських артилеристів;
- якісна робота української розвідки, яка знаходить місцеперебування артилерії ворога.
"Їхні мінометники можуть випустити 10 снарядів і ні один не влучив в ціль. Наш мінометник може налаштовуватись чотири години. Але він випустить 3 снаряди і 3 снаряди потраплять в ціль", – зауважив військовий.
Саме тому за останній місяць контрбатарейна війна з українського боку дає дуже багато результатів. Робота в комплексі допомагає ефективно знищувати ворогів.
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Ситуація на Запорізькому напрямку: останні новини
- У тимчасово окупованому Токмаку 13 липня українські військові знищили ворожий завод. Ліквідували при цьому вдалось не менше ніж 200 ворогів. Крім того, пощастило потрапити на концерт до Кобзона і так званого "коменданта міста".
- Тим часом ближче познайомитись із ракетами Storm Shadow вдалось окупантам у Бердянську. З готелю "Дюна", де було влучання, вивозили тіла знищених росіян. Серед мертвих – і заступник керівника південного округу окупантів.
- У Мелітополі російські окупанти все більше готуються до приходу українських військ. Туди звозять додаткові підрозділи. Але, окрім того, риють братські могили та відкривають крематорії.