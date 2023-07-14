На це скаржився генерал Попов: військовий назвав 2 складові успішної контрбатарейної боротьби

Українські військові за останні кілька місяців значно покращили ефективність контрбатарейної боротьби. Це приносить свої результати – успіх визнають навіть російські генерали.

Про це 24 Каналу розповів Євген Ієвлєв – боєць ЗСУ. Він назвав дві головні складові, завдяки яким українським військовим вдається досягнути чималого успіху.

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Українська розвідка працює потужно

Нещодавно у російській армії відбулись зміни. Валерій Герасимов звільнив генерала-майора Івана Попова, який керує 58-ою армією. Причиною відставки стало звітування про успішну українську контрбатарейну боротьбу.

Він скаржився, що його підрозділам на Запорізькому напрямку бракує станції артилерійської розвідки та загалом ефективної роботи їхньої артилерії. А натомість росіяни зазнають втрат від української артилерії.

У світі побутує міф про круту розвідку Росії, ФСБ, я можу запевнити, що наша розвідка працює в 300 разів краще, ніж їхня. Розвідка знаходить їхні установки, і за півтора місяця наша арта дуже прорідила артилерію ворога,

– наголосив Євген Ієвлєв.

Тим паче українським воїнам є з чого стріляти, хоч запаси боєприпасів є очевидно меншими. Втім окупанти не шкодують своїх снарядів і стріляють куди-будь.

Головні складові успіху

За останній тиждень щільність обстрілів зі сторони росіян справді впала. На це вплинули два головні фактори:

якісна робота українських артилеристів;

якісна робота української розвідки, яка знаходить місцеперебування артилерії ворога.

"Їхні мінометники можуть випустити 10 снарядів і ні один не влучив в ціль. Наш мінометник може налаштовуватись чотири години. Але він випустить 3 снаряди і 3 снаряди потраплять в ціль", – зауважив військовий.

Саме тому за останній місяць контрбатарейна війна з українського боку дає дуже багато результатів. Робота в комплексі допомагає ефективно знищувати ворогів.

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