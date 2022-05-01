Контрдиверсійна операція на Одещині дає результати: піймали людей, які співпрацювали з ворогом

Правоохоронці продовжують затримувати людей, які йдуть на співпрацю з ворогом. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів про результати контрдиверсійної операції в області.

Диверсанти коригують вогонь ворога та повідомляють про переміщення українських захисників. Тому слід обов'язково повідомляти поліцію чи СБУ про підозрілих людей.

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Контрдиверсійна операція на Одещині дає результати

Братчук зауважив, що контрдиверсійна робота, яку посилено проводять на Одещині, вже дає свої результати.

І про це повідомимо найближчим часом. Про тих людей, які йдуть на співпрацю з ворогом за копійки. Проте таким чином вони продають кожного з нас, в тому числі – своїх дітей, свої рідних та близьких,

– додав речник ОВА.

Він подякував усім, хто розуміє, для чого в Одесі продовжили комендантську годину.

"Сьогодні нам потрібно це зробити, бо ворог – цинічний підлий та жорстокий. Й оця ймовірність завдання ракетних ударів, на жаль, залишається дуже високою", – зазначив Братчук.

Він попросив одеситів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та повідомляти правоохоронців про підозрілих людей чи предмети, адже це може зберегти життя багатьом людям.

Дивіться звернення речника Одеської ОВА:

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