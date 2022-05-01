Контрдиверсійна операція на Одещині дає результати: піймали людей, які співпрацювали з ворогом
Джерело:телеграм Сергія Братчука
Правоохоронці продовжують затримувати людей, які йдуть на співпрацю з ворогом. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів про результати контрдиверсійної операції в області.
Диверсанти коригують вогонь ворога та повідомляють про переміщення українських захисників. Тому слід обов'язково повідомляти поліцію чи СБУ про підозрілих людей.
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Контрдиверсійна операція на Одещині дає результати
Братчук зауважив, що контрдиверсійна робота, яку посилено проводять на Одещині, вже дає свої результати.
І про це повідомимо найближчим часом. Про тих людей, які йдуть на співпрацю з ворогом за копійки. Проте таким чином вони продають кожного з нас, в тому числі – своїх дітей, свої рідних та близьких,
– додав речник ОВА.
Він подякував усім, хто розуміє, для чого в Одесі продовжили комендантську годину.
"Сьогодні нам потрібно це зробити, бо ворог – цинічний підлий та жорстокий. Й оця ймовірність завдання ракетних ударів, на жаль, залишається дуже високою", – зазначив Братчук.
Він попросив одеситів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та повідомляти правоохоронців про підозрілих людей чи предмети, адже це може зберегти життя багатьом людям.
Дивіться звернення речника Одеської ОВА:
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Обстріли на Одещині: коротко
- Російські окупанти 23 квітня завдали ракетного удару по Одесі. У місті почалася негайна рятувальна операція, адже внаслідок бомбардування були постраждалі.
- 2 ворожі ракети, які випустили з Каспійського моря, знищили інфраструктурні об'єкти. Окрім цього, росіяни у переддень Великодня обстріляли житловий будинок.
- Внаслідок цього обстрілу загинули 8 людей, серед яких було й 3-місячне немовля. Ще 10 цивільних отримали поранення та потрапили до лікарні.
- В пам'ять про загиблих, до зруйнованого будинку одразу почали нести квіти та іграшки.
- У Росії ж заявили, що успішно знищили військовий об'єкт. Мер міста Геннадій Труханов зняв промовисте відео на тлі зруйнованої багатоповерхівки.
- Своєю чергою, 30 квітня вороги пошкодили злітну смугу головного аеропорту Одещини. Тепер її неможливо використовувати за призначенням.
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