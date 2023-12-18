Інакше це буде шоу, а не війна, – Залужний прокоментував чутки про контрнаступ на 2024 рік
Джерело:"РБК-Україна"
Головнокомандувач Збройних Сил України прокоментував чутки про нібито новий контрнаступ українських захисників. Він також висловився стосовно поточної ситуації, яка зараз на фронті
Раніше німецьке видання Welt повідомляло, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має план контрнаступу на 2024 рік.
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Реакція Головнокомандувача ЗСУ на чутки
Німецьке видання Welt 15 грудня оприлюднило інформацію, що Залужний нібито планує новий контрнаступ на 2024 рік, і з цією метою Україна вже збирає ресурси. Головнокомандувач ЗСУ відповів на ці чутки.
Це війна, я не можу казати, що я планую, що ми маємо робити. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якому - людські життя. Про це не можна казати в жодному разі,
– прокоментував Залужний.
У виданні також звернули увагу на те, що досі багато броньованої техніки, яку Україні обіцяли союзники, не використано, а частина взагалі ще не доїхала.
Прослуховування Залужного: що відомо
- 17 грудня в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного знайшли "прослушку". Служба безпеки України згодом повідомила, що пристрій виявили не безпосередньо у кабінеті генерала, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи. В СБУ також повідомили, що виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено.
- У правоохоронних органах відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.
- Пізніше Валерій Залужний прокоментував повідомлення про знайдену напередодні "прослушку" в його кабінеті. Він розповів, що 18 грудня він мав переїхати туди для подальшої роботи о 7 ранку.
- Головнокомандувач ЗСУ також додав, що це приміщення не є його основним кабінетом і вже досить довгий час не використовувалося. Головнокомандувач має декілька місць роботи. Залужний не вважає, що звідти міг статися витік інформації, яка становить державну таємницю. Проміжок між роботою там був значний.