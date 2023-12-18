Інакше це буде шоу, а не війна, – Залужний прокоментував чутки про контрнаступ на 2024 рік

Головнокомандувач Збройних Сил України прокоментував чутки про нібито новий контрнаступ українських захисників. Він також висловився стосовно поточної ситуації, яка зараз на фронті

Раніше німецьке видання Welt повідомляло, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має план контрнаступу на 2024 рік.

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Реакція Головнокомандувача ЗСУ на чутки

Німецьке видання Welt 15 грудня оприлюднило інформацію, що Залужний нібито планує новий контрнаступ на 2024 рік, і з цією метою Україна вже збирає ресурси. Головнокомандувач ЗСУ відповів на ці чутки.

Це війна, я не можу казати, що я планую, що ми маємо робити. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якому - людські життя. Про це не можна казати в жодному разі,

– прокоментував Залужний.

У виданні також звернули увагу на те, що досі багато броньованої техніки, яку Україні обіцяли союзники, не використано, а частина взагалі ще не доїхала.

Прослуховування Залужного: що відомо