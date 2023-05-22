Втрата Бєлгорода матиме більший вплив, ніж втрата Криму, – політолог про події на Бєлгородщині

Бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" розпочали військову операцію на території Бєлгородської області Росії. Прорив добровольців свідчить, що у росіян великі проблеми зі захистом свого кордону.

Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт з Центральної та Східної Європи Іван Преображенський. За його словами, ці події показали, наскільки російське керівництво не готове до війни на власній території.

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Ляпас по іміджу російських спецслужб

Прорив російських добровольців став сильним ударом по іміджу російської армії, в першу чергу спеціальних служб, безпосереднє завдання яких виявляти та не допускати подібне ще на стадії планування. Також це свідчить, що російський державний кордон пройти доволі легко.

"Наважуюся припустити, що у випадку, якщо якийсь прикордонний обласний центр перестане підкорятись Путіну, то це може запустити ефект карткового будинку, після якого цей режим посиплеться. Навіть втрата Криму не матиме такого ефекту, як втрата обласного центру на прикордонній території", – заявив Преображенський.

Іван Преображенський про події у Бєлгородській області: дивитись відео

Це не порушує зобов’язання України перед союзниками

За його словами, підрозділи РДК та Легіону воюють у складі Збройних Сил України, а тому українське командування в курсі про цю операцію. Але через те, що у їхньому складі лише росіяни, це не порушує жодні зобов’язання України перед світовою спільнотою щодо незахоплення російських територій.

Росіянам воювати проти росіян ніхто заборонити не може. Інше питання, що вони не можуть розраховувати на активну підтримку України. В міру віддалення від кордону, їхні можливості знижуватимуться,

– підкреслив політолог.

Росія спробує відбити звільнені села, але під час цього може постраждати російське цивільне населення. Хоча вони повинні бути свідомі, що вже понад рік живуть фактично на лінії фронту.

Що відомо про події у Білгородській області