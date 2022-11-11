Під час окупації на Херсонщині чоловік вкрав у росіян гранатомети, щоб віддати їх ЗСУ

Українські захисники поступово звільняють Херсонщину від російських окупантів. Місцеві жителі радіють нашим воїнам та віддають зброю, яку вдалося поцупити в загарбників

Активіст та блогер Сергій Стерненко оприлюднив відео одного з таких випадків. На ньому чоловік розповідає захисникові, що йому вдалося вкрасти в загарбників гранатомети.

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Чоловік вкрав в окупантів гранатомети та віддав їх ЗСУ

Стерненко оприлюднив відео, на якому видно зустріч українських захисників з жителями звільненого населеного пункту.

Під час окупації на Херсонщині чоловік вкрав у росіян гранатомети. Тепер передає їх ЗСУ. Наші люди найкращі,

– написав активіст.

Дивіться відео, як чоловік розповідає про поцуплені в окупантів гранатомети:

ЗСУ зайшли в Херсон: коротко

Після новин, що ЗСУ вже зовсім близько до Херсона, місцеві жителі приготувалися їх зустрічати. Вони зібралися в центрі міста та познімали російські триколори. На площі замайоріли синьо-жовті прапори.

Згодом з'явилися повідомлення, що захисники вже в Херсоні, хоч офіційного підтвердження цьому поки не було. Проте в мережі оприлюднили відео, як українські бійці у формі вішають державний стяг на будівлю Головного управління Нацполіції. Також з'явилося фото, на якому херсонці обіймають нашого військового в Шуменському районі міста.

Тим часом у Росії звітували, що повністю перекинули свої сили на лівий берег Дніпра. Загарбники, які залишились у місті, переодягалися в цивільне та ховали зброю по смітниках. ГУР закликало їх здаватися у полон.

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