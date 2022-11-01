Чому росіяни так відчайдушно готуються до оборони Чорнобаївки – аналіз ISW

ЗСУ продовжують просуватися вперед у Херсонській області. Водночас росіяни укріплюють свої оборонні позиції поблизу Херсона, готуючись до приходу українських захисників.

Чорнобаївка – стратегічно важливий населений пункт для загарбників. Чому селище стало значущим для окупантів і навіщо вони укріплюють там свої позиції, читайте далі.

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Чим Чорнобаївка важлива для окупантів

Контрнаступ Збройних Сил на Херсонщині триває. Вони впевнено наближаються до Херсона, тому росіяни, що залишилися там, активно готуються.

Те, що ЗСУ доберуться до Херсона, не буде чимось неочікуваним для загарбників, як це було на Харківщині. Окупанти будують оборонні споруди довкола міста та у найближчих населених пунктах, щоб мати змогу трохи довше втримувати свої позиції.

В Інституті ведення війни пояснюють, що Чорнобаївка розташована північніше Херсону і є останнім населеним пунктом уздовж стратегічно важливого для загарбників автошляху М14. Крім того, наразі лінія фронту, де ведуться основні бої, лежить менш ніж за 20 кілометрів від цього селища.

Відповідно, такі успіхи в просуванні ЗСУ, змушують російських окупантів укріплюватися на позиціях та облаштовувати оборонні споруди й засоби стримування. При чому, не лише у Херсоні, але й у критично важливих населених пунктах довкола нього.

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Контрнаступ на Херсон: останні новини

Нещодавно керівник головного управління розвідки Кирило Буданов публічно припустив, що ЗСУ вже до кінця цієї осені зможуть звільнити тимчасово окупований Херсон, де так міцно засіли російські загарбники. Буданов не часто робить публічні заяви стосовно ходу війни, однак зазвичай його припущення справджуються.

Окупанти готують Херсон та Нову Каховку до вуличних боїв. Росіяни будують фортифікаційні споруди та зводять опорні пункти на випадок майбутнього прориву військ України.

31 жовтня стало відомо, що загарбники розширюють "евакуаційну" зону у Херсонській області. Насправді ж окупанти влаштували депортацію населення, залякуючи громадян приходом ЗСУ.

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